Dos prestigiosas becas de posgrado de la Fundación 'la Caixa' para dos jóvenes de Castellón
Nicolás Bordoy y Claudia Nadal figuran entre los 100 universitarios seleccionados y ampliarán su formación en Suecia y EEUU, respectivamente
Dos universitarios de Castellón figuran entre los 100 estudiantes seleccionados de un total de 1.001 candidatos en la convocatoria de 2025 de las becas de posgrado en el extranjero de la Fundación ‘la Caixa’, uno de los programas de ayudas al talento con mayor prestigio nacional e internacional. Se trata de Nicolás Bordoy Sáez y Claudia Nadal Poles, quienes continuarán su formación en Suecia y Estados Unidos, respectivamente.
La ceremonia de entrega de las becas estuvo presidida por Su Majestad el Rey en CaixaForum Madrid y contó con la asistencia del Ministro de Hacienda, Arcadi España, y del presidente de la Fundación ‘la Caixa’, Isidro Fainé. «Impulsar la excelencia, con el apoyo a las personas con mayor talento, constituye uno de los motores fundamentales del progreso científico y del bienestar social. El programa de becas de la Fundación responde a esta convicción desde 1982, convirtiéndose en uno de los más emblemáticos de la entidad, con un gran prestigio nacional e internacional», explicó Fainé.
Nicolás Bordoy cursará un máster en Biofarmacéutica en la Uppsala Universitet (Suecia). Graduado en Química por la UJI, ha desarrollado una destacada trayectoria investigadora desde sus años de universidad, formando parte del grupo Joining Medicine and Chemistry, donde participó en el diseño y la evaluación biológica de compuestos con potencial efecto inmunomodulador sobre el microambiente tumoral.
Además, completó estancias de investigación en el Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CiMUS), en Santiago de Compostela, y en el Instituto de Materiales Avanzados (INAM) de Castelló. Posteriormente, amplió su formación en la Ghent University (Bélgica) y en el departamento de I+D de UBE Corporation Europe mediante un programa de formación industrial dual.
La segunda becada de Castellón es Claudia Nadal, graduada en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid. Gracias a esta ayuda estudiará un Máster en Administración Pública en la Columbia University en Estados Unidos. Antes de acceder a este programa, Nadal amplió su formación en el University College London y desarrolló su experiencia profesional como asistente de investigación en la Carlos III y como becaria en el Departamento de Sector Público y Política Fiscal del Banco de España.
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