Cinco Jotas acompaña a España en la gran final del Mundial de Fútbol
El jamón de bellota 100 % ibérico Cinco Jotas estará presente en uno de los acontecimientos deportivos más importantes del mundo, acercando la tradición y la excelencia de la gastronomía española a la gran final del Mundial de Fútbol
Cinco Jotas acompañará a los miles de aficionados de la selección en la celebración de la gran final del Mundial de Fútbol, con presencia en Little Spain y un palco VIP, llevando el sabor y la tradición de la gastronomía española a una cita histórica para el fútbol español
La final del Mundial de Fútbol reunirá a miles de aficionados y a algunas de las principales personalidades del deporte, la cultura y el entretenimiento en uno de los eventos con mayor proyección internacional. En este escenario, Cinco Jotas estará presente durante el fin de semana de la final con dos exclusivas activaciones que llevarán la excelencia del jamón de bellota 100 % ibérico a uno de los encuentros más destacados del año.
La primera de estas experiencias tendrá lugar el sábado en Little Spain, el reconocido espacio gastronómico español impulsado por el chef español José Andrés, donde se celebrará el encuentro previo a la final. Allí, en Little Spain, un espacio icónico de la gastronomía española en Nueva York, Cinco Jotas se sumará a la celebración de la gran final compartiendo con aficionados e invitados el sabor y la tradición de su jamón de bellota 100 % ibérico.
El domingo, coincidiendo con la gran final, Cinco Jotas estará presente en un palco VIP del estadio como parte de la propuesta gastronómica del espacio. Allí, un maestro cortador embajador de la marca ofrecerá a los asistentes una experiencia en torno al jamón de bellota 100 % ibérico recién cortado.
Para Cinco Jotas es un auténtico orgullo formar parte de un momento tan especial para el deporte y para nuestro país. Como marca profundamente ligada a la cultura, la gastronomía y la excelencia españolas, nos hace una enorme ilusión que el jamón Cinco Jotas esté presente en la zona VIP durante la final del Mundial, acompañando a invitados de todo el mundo en una ocasión histórica, destaca Biljana Maksimovic, Global Marketing Director de Cinco Jotas.
Con esta participación, Cinco Jotas reafirma su compromiso con el talento español, acompañando a quienes, con su excelencia, esfuerzo y dedicación, representan a España en los escenarios más importantes del mundo. A lo largo de los años, Cinco Jotas ha estado presente en algunas de las principales citas del deporte internacional, como los Laureus World Sports Awards, Roland Garros, el Mutua Madrid Open, la Copa Davis o la UEFA Champions League, respaldando a quienes convierten el esfuerzo y el saber hacer en referentes de excelencia.
- Estreno en el centro comercial Salera de Castellón: una popular cadena danesa abre su nueva tienda
- Vuelco en la situación de las tascas de Castelló: el ayuntamiento propone el fin de la ZAS tras 16 años
- Un autónomo de Castellón lleva tres meses sin prestación tras morir su esposa y cerrar el negocio familiar: 'Estoy sin ingresos, sin bar y sin mi mujer
- Reservan varios hoteles en Peñíscola con una tarjeta bancaria de otra persona y acaban detenidos
- Dos pantallas gigantes para ver la final del Mundial entre España y Argentina en Castelló
- La reacción de un pueblo de Castellón al aviso de evitar los 'bous' el 12 de agosto: 'No cambiaremos nuestro toro por ningún eclipse del mundo
- Raquel Guillén, hija de la exalcaldesa Amparo Marco, será la Na Violant d’Hongria 2027 de Castelló
- El aeropuerto de Castellón recupera los vuelos directos a una 'joya' del Mediterráneo: billetes desde 37 euros