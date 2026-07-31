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Aquarama celebra su 40º aniversario con más servicios y una oferta gastronómica renovada

Entre las propuestas más destacadas figuran hamburguesería La Burguesa, la nueva gofreburguer y la ventana exterior de gofres take away

Aquarama celebra su 40º aniversario con más servicios y una oferta gastronómica renovada.

Aquarama celebra su 40º aniversario con más servicios y una oferta gastronómica renovada. / MIGUEL MARQUINA

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Noemí González

Benicàssim

Aquarama, el parque acuático de Benicàssim y uno de los referentes del ocio familiar en la Comunitat Valenciana, vive una temporada muy especial. Con motivo de su 40º aniversario, el recinto estrena una nueva etapa marcada por la renovación de su identidad visual, la incorporación de nuevos servicios y una propuesta gastronómica más amplia y diversa.

La campaña de esta temporada ¡Bienvenidos al mejor día del verano! invita a vivir una experiencia memorable para todos los públicos. En esta línea, entre las principales novedades se encuentra Chiquilandia, un nuevo espacio infantil concebido para los más pequeños de la casa.

AQUARAMA 174

AQUARAMA 174 / MIGUEL MARQUINA

La zona ofrece un entorno seguro, dinámico y adaptado, con juegos acuáticos y áreas de diversión pensadas para que las familias puedan compartir vivencias en el parque acuático.

Toda una tentación para el paladar

La oferta gastronómica se convierte en uno de los grandes atractivos. Una de las grandes incorporaciones es La Burguesa, una nueva hamburguesería con una carta centrada en menús de burgers para todos los públicos. Su oferta incluye opciones como la smash, una hamburguesa vegana y un menú infantil, entre otras.

No obstante, la propuesta más singular de este nuevo espacio es la gofreburguer, una hamburguesa servida entre dos gofres que combina sabores dulces y salados. Está pensada para los visitantes más atrevidos.

Aquarama celebra su 40º aniversario con más servicios y una oferta gastronómica renovada.

Aquarama celebra su 40º aniversario con más servicios y una oferta gastronómica renovada. / MIGUEL MARQUINA

A esta nueva hamburguesería se suma La Tasqueta, un espacio inspirado en la tradición mediterránea. Allí, los visitantes pueden disfrutar de un ambiente más relajado con una cervecita y una selección de productos que va desde tapas clásicas, como ensaladilla o torreznos, hasta opciones más actuales como las gildas. La propuesta también puede completarse con sabrosos bocadillos.

Los emblemáticos gofres, desde fuera del parque

Uno de los productos más emblemáticos de Aquarama, sus famosos gofres, amplía esta temporada su presencia más allá del recinto.

Esta delicia está disponible en tres sabores y puede combinarse con diferentes toppings. Entre las novedades de este año se incorporan los toppings de lotus y de oreo.

Para facilitar su compra, Aquarama ha habilitado una ventana exterior de venta take away. de este modo, el público puede parar el coche frente a ella o utilizar el parking gratuito para disfrutar de este clásico sin necesidad de acceder al parque.

Aquarama celebra su 40º aniversario con más servicios y una oferta gastronómica renovada.

Aquarama celebra su 40º aniversario con más servicios y una oferta gastronómica renovada. / MIGUEL MARQUINA

Con esta iniciativa, la experiencia Aquarama se extiende más allá de sus instalaciones y se crea un nuevo punto de encuentro tanto para visitantes como para público local. La recogida en ventanilla está disponible todos los días de la temporada, de 13.30 a 20.00 horas.

Innovación gastronómica y clásicos de siempre

Las novedades gastronómicas se suman a los espacios ya habituales del parque, multiplicando las opciones para disfrutar durante la visita.

Aquarama celebra su 40º aniversario con más servicios y una oferta gastronómica renovada.

Aquarama celebra su 40º aniversario con más servicios y una oferta gastronómica renovada. / MIGUEL MARQUINA

Entre los clásicos se encuentran La Comilona, un buffet con menú del día; El Chiringuito, con perritos calientes americanos; La Pérgola, con pizzas y kebabs; La Gofrola, el kiosco de gofres dentro del parque; y Bartolado, la heladería.

Web, entradas online y Pack Bartola

La apertura de esta temporada, iniciada el 10 de junio, llega acompañada también de una nueva página web, más visual, dinámica, intuitiva y accesible. El objetivo es mejorar la experiencia del usuario desde el primer contacto con el parque.

La plataforma ofrece información clara sobre atracciones, servicios y novedades, además de permitir la compra de entradas online.

Aquarama refuerza también su propuesta como opción de regalo familiar con el Pack Bartola. Este pack incluye una entrada y un peluche de Bartola, la emblemática mascota del parque. Se envía a domicilio en una caja de edición limitada y busca ofrecer una experiencia emocional vinculada al ocio familiar y a los recuerdos compartidos.

Mapa de la localización de Aquarama.

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