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‘Mediterráneo’ y UBE agotan en horas las gafas del eclipse

Numerosos lectores se acercaron al quiosco para conseguir gratis las lentes más exclusivas

Papelería Rosaura de Castelló, con un ejemplar de las gafas que han promocionado ‘Mediterráneo’ y UBE.

Papelería Rosaura de Castelló, con un ejemplar de las gafas que han promocionado ‘Mediterráneo’ y UBE. / Kmy Ros

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Redacción

Redacción

Castellón

La promoción que han lanzando el periódico Mediterráneo y UBE de las gafas para ver el eclipse total solar ha sido todo un éxito. El obsequio, que se entregaba el 31 de julio totalmente gratuito con la compra de un ejemplar del diario, se ha agotado en apenas unas horas. Desde primera hora de la mañana, numerosos lectores y lectoras se acercaron al quiosco para conseguir uno de los tres mil lentes que se regalaron.

Las gafas cuentan con un exclusivo diseño, específico para proteger la vista de la radiación solar, cumplen con las normativas de seguridad necesarias para la observación directa del Sol, están homologadas con protección certificada ISO 12312-2 y proporcionan una visión segura y nítida.

Colaboración de UBE

De esta manera, y gracias a la colaboración de UBE, los lectores y lectoras podrán disfrutar el próximo 12 de agosto del que está considerado uno de los eventos astronómicos más importantes visibles en España en más de un siglo.

‘Mediterráneo’ y UBE agotan en horas las gafas del eclipse.

‘Mediterráneo’ y UBE agotan en horas las gafas del eclipse. / Kmy Ros

La iniciativa del diario y UBE está pensada para acercar la astronomía al público general y prepararse con antelación para uno de los fenómenos astronómicos más esperados del verano. Además, este eclipse es un acontecimiento altamente espectacular y poco frecuente que atrae una atención masiva.

Últimos eclipses

Los últimos eclipses totales en la provincia de Castellón datan de 1860 y 1905, es decir, hace más de un siglo que no se disfruta de un fenómeno de estas características en la provincia.

Así, el próximo miércoles día 12 de agosto, Castellón vivirá uno de los acontecimientos astronómicos más extraordinarios de la historia reciente y que será visible en toda su magnitud de 20.31 a 20.33 horas.

Una noche única

Durante 1 minuto y 34 segundos, el día se convertirá en noche y la corona solar podrá contemplarse a simple vista durante la fase de totalidad. Cabe señalar que Castellón se sitúa dentro de la exclusiva franja de totalidad que cruzará España de oeste a este, lo que le convierte en uno de los mejores lugares del país para disfrutar de este fenómeno único. Un espectáculo irrepetible al que Mediterráneo y UBE se han sumado con esta exitosa iniciativa.

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Ante un acontecimiento tan excepcional y poco frecuente en Castellón, contar con las gafas homologadas permite disfrutar plenamente de un espectáculo único e irrepetible.

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