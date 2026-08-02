Benicàssim despliega una agenda para disfrutar

Benicàssim vuelve a convertirse, en agosto, en uno de los grandes referentes del verano mediterráneo con una programación que combina cultura, música, artes escénicas, deporte, turismo, patrimonio y ocio para todas las edades.

Durante todo el mes, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una agenda repleta de propuestas, que se desarrollarán en algunos de los espacios más emblemáticos del municipio, como el Teatro Municipal Francesc Tàrrega, el Anfiteatro Pepe Falomir, las Bibliotecas de la Mar de Villa Ana y Heliópolis, el Parc del Trenet, las playas o el Desert de les Palmes.

La alcaldesa, Susana Marqués, destacó que «agosto representa la mejor expresión de la identidad de Benicàssim, un municipio vivo, abierto y dinámico que ofrece experiencias para todos los públicos. Nuestra programación combina cultura de primer nivel, deporte, patrimonio, naturaleza y grandes eventos internacionales para que cada visitante encuentre un motivo para volver y cada vecino disfrute de un verano lleno de actividad».

«Agosto representa la mejor expresión de la identidad de Benicàssim, un municipio vivo, abierto y dinámico que ofrece experiencias para todos los públicos» Susana Marqués — Alcaldesa de Benicàssim

Por su parte, la concejal de Turismo, Elena Llobell, añadió que «la agenda de agosto refleja el modelo turístico por el que apuesta Benicàssim: una programación diversa, de calidad y distribuida por todo el municipio que permite disfrutar del destino a cualquier hora del día. Cultura, naturaleza, deporte, patrimonio y ocio conviven para ofrecer experiencias únicas que enriquecen la estancia de quienes nos visitan y mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos».

«La agenda de agosto refleja el modelo turístico por el que apuesta Benicàssim: una programación diversa, de calidad y distribuida por todo el municipio» Elena Llobell — Concejala de Turismo

Grandes citas

Entre las grandes citas destaca la XVIII edición del Festival Lírico Ópera Benicàssim, que del 1 al 9 de agosto reúne a prestigiosas voces nacionales e internacionales con conciertos, zarzuela, cine, ensayos abiertos y actividades divulgativas, consolidándose una de las referencias culturales.

Miriam Solís. / Mediterráneo

La música continuará siendo protagonista todo el mes con el XII Festival de Música de Cambra Cordes a la Mar, que acercará la música de cámara a espacios singulares del municipio y que se suma a los numerosos conciertos y actuaciones al aire libre que completarán la oferta musical estival.

Asimismo, Benicàssim volverá a proyectarse al mundo con la celebración del Rototom Sunsplash, uno de los festivales de reggae más importantes del panorama internacional, que reunirá a miles de asistentes de decenas de países. Junto a su programación musical, el festival ofrecerá una amplia variedad de actividades sociales y culturales a través de su Foro Social, con mesas redondas y conferencias.

Cultura y visitas

La programación teatral volverá a ocupar un lugar destacado, con nuevas representaciones del XXXII Festival de Teatro con Buen Humor y del XXXIV Festival de Teatro y Biblioteca del Mar. El ciclo para público adulto ofrecerá los espectáculos Dopaland, de Sala Fénix, y 440 Hz, de Producciones en la Luna - Nacho Diago; mientras que las familias podrán disfrutar de las propuestas En las nubes, de la compañía La Negra, y Mil y una, de Caricata Teatro, reafirmando la apuesta por unas artes escénicas de calidad para todos los públicos.

Contacuentos en Benicàssim. / Mediterráneo

Cine

El cine será otro de los grandes protagonistas con una programación que se extenderá durante todo el mes e incluirá títulos para todos los públicos como Viva, A la cara, 9 lunas, Morir no siempre sale bien, Yo no moriré por amor, Pioneras. Solo querían jugar y El amigo inesperado, además de la película de animación Ninja a cuadros 3. El origen, para el público familiar y la proyección del documental Brava Victoria!, dedicado a Victoria de los Ángeles dentro del Festival Lírico.

Cine de verano en las playas de Benicàssim. / Mediterráneo

La literatura también tendrá un papel protagonista con una nueva edición de Entre Libros , el ciclo literario ya comenzó en el mes de julio y convierte los jardines de Villa Ana en un espacio de encuentro entre escritores y lectores. Cada lunes de agosto participarán Pablo Ortiz de Zárate, Juan Tallón, Marta Jiménez Serrano, Montserrat Villar y Juan Evaristo Valls Boix, quienes compartirán con el público conversaciones sobre literatura, actualidad y pensamiento contemporáneo.

Otra de las propuestas será el ciclo Contacontes a la Mar, que volverá a acercar el arte de la narración oral a escenarios privilegiados junto al Mediterráneo. Durante agosto, el Anfiteatro Pepe Falomir acogerá las sesiones para público adulto, con José Manuel Garzón y Félix Albo, mientras que las Bibliotecas de la Mar ofrecerán las sesiones familiares con El hombrecito verde y Cuentos de cuentos, invitando a pequeños y mayores a disfrutar de la literatura en un entorno único.

Contacuentos. / Mediterráneo

Además, las familias dispondrán de una programación de actividades en las Bibliotecas de la Mar, el Parc del Trenet, las playas y diferentes espacios municipales. A ella se sumarán las propuestas del Casal Jove, las actividades deportivas gratuitas en la playa, talleres infantiles, el programa Aprende inglés jugando y numerosas iniciativas de ocio para todos los públicos.

La agenda turística se completará con un programa de visitas guiadas y experiencias para descubrir el patrimonio histórico, cultural y natural del municipio. Entre ellas destacan recorridos como Benicàssim con otros ojos. Personajes, curiosidades y otras historias, Martha y Ernest, un idilio en tiempos de guerra, Silencio! Se rueda, Explorando la Torre Sant Vicent, Explorando el Parc del Trenet, Explorando el mundo de los títeres, Rastreadores que no se dejan ver o Una noche de Selenología. Ciencia y mitología de la luna, que permitirán conocer el municipio desde perspectivas diferentes.