Eclipse, vino y gastronomía: una noche exclusiva en les Useres

Hay noches destinadas a convertirse en un recuerdo imborrable y una de ellas será la del próximo 12 de agosto, día en el que el cielo ofrecerá uno de los fenómenos astronómicos más esperados del verano: el eclipse solar total.

El evento tendrá lugar en el Clos d’Esgarracordes, un viñedo rodeado de naturaleza en les Useres. / Mediterráneo

Para celebrarlo, Bodegas y Viñedos Barón d’Alba ha diseñado una propuesta que promete convertirse en una de las experiencias enoturísticas más singulares de la provincia de Castellón. El evento tendrá lugar en el Clos d’Esgarracordes (les Useres), un viñedo rodeado de naturaleza donde los asistentes podrán disfrutar de una velada única, rodeados de cepas en plena maduración y alejados de la contaminación lumínica.

Reservas Ya se puede reservar plaza llamando al 608 032 884 o a través del correo electrónico info@barondalba.com

La experiencia comenzará con una cata de vinos acompañada de un aperitivo, en la que se presentarán en primicia las nuevas añadas de Clos d’Esgarracordes. Será una oportunidad excepcional para que los asistentes sean los primeros en degustar unos vinos que todavía no han sido presentados oficialmente al público, y descubrir de primera mano el carácter de la última cosecha y la evolución de las elaboraciones más exclusivas de la bodega.

El momento más esperado

Justo antes de caer la noche llegará el momento más esperado. Entre la cata y la cena, los asistentes podrán contemplar el eclipse desde el viñedo, un escenario privilegiado para disfrutar de este fenómeno astronómico rodeados de naturaleza y con una copa de vino en la mano. Un instante mágico que convertirá la velada en un recuerdo difícil de olvidar.

El evento tendrá lugar en el Clos d’Esgarracordes, un viñedo rodeado de naturaleza en les Useres. / Mediterráneo

Tras el eclipse, la experiencia continuará con una cena especial elaborada para la ocasión, todo ello ambientado con la música del DJ Carlos Barrera, que pondrá la banda sonora perfecta para una noche de verano entre viñedos.

Más que un evento, Barón d’Alba propone una forma diferente de disfrutar del verano: compartir una copa de vino bajo las estrellas, descubrir las nuevas añadas de Clos d’Esgarracordes antes de su lanzamiento oficial y vivir un fenómeno astronómico en un entorno único.

Aforo reducido

El aforo será reducido para garantizar una experiencia exclusiva y personalizada, por lo que las plazas son limitadas y se recomienda realizar la reserva con antelación. Con esta cita, la bodega inaugura su programación especial de verano, que continuará durante el mes de agosto con nuevas propuestas de enoturismo, gastronomía y cultura del vino.

El 12 de agosto no será una noche cualquiera. Será una noche para descubrir las nuevas añadas de Clos d’Esgarracordes, contemplar un eclipse desde el corazón del viñedo, disfrutar de una cena especial y dejarse llevar por la música de DJ Carlos Barrera. Una experiencia única e irrepetible.