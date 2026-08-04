Hay ciudades que esperan a que alguien llegue a descubrirlas. Castelló es una de ellas. Lion Capital Group continúa reforzando su presencia en el litoral mediterráneo con la apertura de una nueva oficina en la capital de la Plana, inaugurada en abril de este año. La nueva sede representa la tercera oficina de la compañía en la Comunidad Valenciana y marca el cierre de la primera fase de su estrategia de expansión, que continuará con una próxima apertura en Costa Blanca antes de dar el salto al resto de España.

La incorporación de la ciudad de Castelló refuerza la evolución del modelo de Lion Capital Group, basado en una operativa propia, sin franquicias e idéntica en todas sus sedes. Tras validar este sistema en Alicante, la compañía apuesta ahora por un mercado con características diferentes y un potencial de crecimiento que considera todavía ampliamente por desarrollar.

Lion Capital Group desembarca en Castellón y completa su presencia en toda la Comunitat Valenciana. / Lion Capital Group

Un modelo de expansión validado en nuevos mercados

La apertura de la nueva oficina en Castellón responde a una estrategia de crecimiento planificada. El éxito obtenido en Alicante ha permitido confirmar que el modelo de Lion Capital Group puede replicarse en mercados distintos al de Valencia, manteniendo los mismos estándares operativos y la misma experiencia para el cliente.

En sus dos primeros meses de actividad, la oficina ha incorporado 60 propiedades en activo. Aunque todavía es pronto para realizar una valoración económica de la apertura, la evolución inicial supera en porcentaje a la registrada por la oficina de Alicante durante el mismo periodo de operativa.

«Castelló es un mercado alternativo con todo tipo de servicios y operativamente mucho más cerca de Cataluña» Jorge López — CEO de Lion Capital Group

El CEO de Lion Capital Group, Jorge López, explica que Castelló «ha crecido una barbaridad en los últimos diez años». «Es un mercado alternativo que te da muchísimas cosas que a lo mejor no te pueden dar Valencia o Alicante, con todo tipo de servicios y operativamente mucho más cerca de Cataluña. El volumen de transacciones ha experimentado un crecimiento extraordinario, y la realidad es que nadie allí está haciendo lo que estamos haciendo nosotros a nivel de intermediación inmobiliaria», añade López

Un mercado con potencial para distintos perfiles de comprador

Castellón ofrece un mercado residencial con una amplia variedad de producto, desde oportunidades de inversión accesibles hasta propiedades de alto standing. La demanda continúa creciendo impulsada por el desarrollo industrial de la zona, especialmente en el corredor de Puerto de Sagunto, y por compradores que buscan una alternativa a los mercados de Valencia y Alicante.

Lion Capital Group adapta así su operativa a las características del mercado local sin renunciar a su modelo de trabajo. La compañía mantiene la misma estructura interna, con departamentos propios de legal, marketing y operaciones, así como el mismo nivel de exigencia en la atención al cliente que caracteriza al resto de sus oficinas.

Castelló, un paso más dentro de la estrategia de crecimiento

La apertura de la nueva oficina supone el cierre de una primera etapa para Lion Capital Group y el punto de partida de una nueva fase de expansión. Con tres sedes ya operativas en la Comunitat Valenciana y Costa Blanca como siguiente apertura prevista, la compañía afronta ahora el reto de extender su modelo de negocio a nivel nacional.

«Nuestro objetivo empresarial a día de hoy es asentar muy bien estas oficinas para poder seguir dando el mismo servicio de excelencia en toda la Comunitat Valenciana. Una vez logrado ese crecimiento sostenido, el objetivo en los próximos cinco años es poder estar en todas las ciudades de España. Es ambicioso, lo sabemos. Pero con lo que hemos aprendido en esta primera fase, vamos a hacer un grandísimo trabajo a nivel nacional», afirma López.

Con esta apertura, Lion Capital Group continúa desarrollando su estrategia de crecimiento territorial y consolida un modelo de intermediación inmobiliaria basado en una operativa propia, una estructura interna especializada y una expansión planificada que busca mantener los mismos estándares de calidad en todos los mercados donde está presente.