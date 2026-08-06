Ignite reunirá 35 ponencias, 15 pósteres y expertos internacionales

El Congreso Internacional de Innovación Cerámica, Ignite, reunirá los días 28 y 29 de septiembre en Castellón algunas de las investigaciones y reflexiones estratégicas que marcan la transformación de la industria cerámica mundial. El programa del evento que organiza la Cámara de Comercio de Castellón, incluirá 35 ponencias seleccionadas entre los trabajos presentados a la convocatoria internacional de papers, junto con 15 pósteres científicos, cinco conferencias y cinco mesas de debate.

Las intervenciones se distribuirán alrededor de los cinco grandes ejes de Ignite: la descarbonización real y competitiva; la digitalización industrial profunda; los materiales cerámicos avanzados y sus nuevas aplicaciones en el diseño y la arquitectura; la sostenibilidad integral y la circularidad industrial; y la geopolítica industrial y los mercados. La organización prevé la participación de profesionales y especialistas vinculados a 15 países.

Investigación aplicada

Las 35 ponencias seleccionadas mostrarán avances científicos así como soluciones con potencial de aplicación industrial. El programa de Ignite abordará cuestiones como la cocción cerámica mediante microondas, el uso del hidrógeno y la biomasa, la electrificación de los procesos, la eficiencia energética de los hornos o el aprovechamiento de residuos y nuevas materias primas, entre otras.

Durante el evento, también se presentarán investigaciones relacionadas con la impresión 3D de materiales cerámicos, las fachadas funcionales, los nuevos sistemas de revestimiento, el control de calidad mediante señales acústicas y la integración de la inteligencia artificial.

Grandes potencias

Uno de los principales encuentros del programa será la mesa de debate Las Grandes Potencias de la Cerámica Mundial, concebida para analizar cómo los grandes clústeres internacionales están definiendo el futuro de la industria. La sesión partirá de un escenario global en el que la producción cerámica supera los 15.000 millones de metros cuadrados anuales y en el que los principales clústeres desempeñan un papel determinante.

Las cinco conferencias y el resto de las mesas debate previstas completarán el programa con intervenciones de especialistas de referencia, orientadas a ofrecer una visión global sobre los cambios tecnológicos, económicos y geopolíticos que condicionarán la evolución del sector.

Con este programa, Ignite aspira a convertir Castellón en un punto de encuentro internacional para compartir conocimiento, debatir los grandes retos de la industria y conectar la investigación con las necesidades reales de las empresas. Más información e inscripciones en: ignitecongress.com.