Bosque Masía Bellver se prepara para vivir una jornada histórica en torno al eclipse solar del próximo 12 de agosto en una experiencia única frente al mar. El fenómeno tendrá como epicentro la provincia de Castellón (que el CIS sitúa como el destino favorito de España para presenciarlo) con una retransmisión del eclipse en pantallas como parte de una experiencia completa que combina naturaleza, cultura y comunidad, en este enclave situado entre Benicàssim y Orpesa, rodeado de vegetación mediterránea.

Bosque Masía Bellver ofrece vivir un eclipse único frente al mar. / Bosque Bellver

Dentro de Bellver Blue Tech Zone, Bosque se posiciona como el eje de la salud y el bienestar estival. El eclipse se suma así a toda la programación del espacio como una experiencia más de conexión en un entorno pensado, como el resto de la agenda, para compartir.

Escena irrepetible

El eclipse total de sol es un fenómeno tan espectacular como escaso. De hecho, Castellón no vive uno desde 1905 y no volverá a presenciar otro hasta el próximo siglo. La fase de totalidad durará algo más de minuto y medio, noventa segundos en los que el bosque y el mar compondrán una escena irrepetible, un breve tránsito de oscuridad en plena naturaleza que invita a detenerse, contemplar y conectar con la inmensidad del universo.

La tarde se convertirá en un recorrido sensorial a través de una inspiradora charla

El espacio transformará la tarde en un recorrido sensorial que comenzará a las cinco de la tarde con una inspiradora charla de la Fundación Azul Marino. Mientras el entorno se prepara para el ocaso al ritmo de la música, se dispondrán pantallas a partir de las cuales expertos guiarán el eclipse en directo y la expectación crecerá de la mano de una actuación a cargo de la Academia Tempo Castellón, fusionando arte y naturaleza a la espera del momento cumbre.

Silencio

A la hora del eclipse, el tiempo y el sonido se detendrán para dar paso al silencio absoluto. Durante la fase de totalidad, noventa segundos de oscuridad envolverán el bosque y el mar en una escena irrepetible. El retorno de la luz estallará de nuevo con música, continuando una velada para el recuerdo.

Fiel a la búsqueda del bienestar integral, la experiencia estará acompañada de una propuesta gastronómica y cervezas temáticas que completarán una jornada donde el bosque ofrece refugio y espectáculo a la vez.

Entorno singular

Bosque abre sus puertas ante un acontecimiento de este calibre científico y social, en el entorno singular que lo define, rodeado de vegetación, con el mar como horizonte y una atmósfera pensada para conectar con el cielo. No se trata de explicar el fenómeno, sino de vivirlo, dejando que la naturaleza acompañe su propio ritmo.

El bosque ofrece refugio y espectáculo a la vez, un recordatorio del vínculo que une al universo y una invitación a compartir, emocionarse y recuperar la capacidad de asombro ante uno de los acontecimientos más fascinantes que ofrece la naturaleza.