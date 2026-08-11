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La subasta de la unidad productiva de Azteca queda desierta

La administración concursal habilitará en septiembre un periodo de presentación de ofertas por lotes

La subasta de la unidad productiva de Azteca queda desierta.

La subasta de la unidad productiva de Azteca queda desierta. / Mediterráneo

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Redacción

Redacción

Castellón

En el marco del Concurso Ordinario 874/2025, que se sigue ante la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Castellón de la Plana, la subasta electrónica de la Unidad Productiva de Azteca Products & Services, SL, desarrollada entre el 4 de julio y el 2 de agosto de 2026 a través de la plataforma www.liquidacionentidadesespecializadas.com, ha concluido sin que se hayan presentado ofertas o pujas válidas, por lo que ha sido declarada desierta.

Ante este resultado, y con el objetivo de continuar favoreciendo la liquidación de los activos y la eventual continuidad de la actividad empresarial, la administración concursal habilitará, a partir de septiembre, un periodo de presentación de ofertas por lotes sobre los elementos que integran la unidad productiva, entre los que se incluyen las dos fincas industriales (más de 112.000 metros cuadrados en conjunto), la maquinaria, las instalaciones técnicas, los elementos de transporte y las marcas comercial, internacional y comunitaria Azteca.

Entre los bienes destacan dos fincas industriales de más de 112.000 metros cuadrados

Cabe señalar que las condiciones, plazos y demás particularidades de este nuevo periodo de ofertas se comunicarán debidamente a través de los cauces oportunos en el momento procesal correspondiente.

Gestión

La gestión íntegra del procedimiento de subasta electrónica ha sido encomendada a Fortuño Gil, SL, entidad especializada en la realización de activos concursales, que ha actuado como encargado de la organización, publicidad, recepción y gestión, a través de la plataforma www.liquidacionentidadesespecializadas.com, todo ello bajo la supervisión de la administración concursal, y protocolización de la pujas mediante notario y con sujeción a las resoluciones que dicta el juzgado competente.

Todo el conjunto está tasado en 20,97 millones de euros, según recoge la documentación disponible en la página web.

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La participación en el procedimiento implica que el licitador declara haber tenido acceso a la documentación puesta a su disposición, conocer el contenido de las resoluciones judiciales publicadas y aceptar las condiciones establecidas para la transmisión de la unidad productiva, sin perjuicio de las facultades de autorización y control que corresponden al tribunal y a la administración concursal.

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