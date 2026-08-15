Bosque Masía Bellver, el refugio para cuidarse este verano

Sentirse bien, por dentro y por fuera. Así se vive Bosque Masía Bellver este verano. Entre un pinar centenario y el mar, el proyecto propone una forma distinta de entender el cuidado personal, alejada de lo puntual y cercana a lo cotidiano. En sus instalaciones, el bienestar no se consume, sino que se comparte en un punto de encuentro para quienes entienden la vida desde el movimiento, la salud y la conexión con los demás.

La programación se renueva semana a semana con charlas que abordan la salud, los hábitos y la calidad de vida desde ángulos muy distintos. A ellas se suman espacios de calma para desconectar del ritmo diario y encuentros que acercan a personas con valores e intereses parecidos con el objetivo de crear una comunidad sólida. La música también ha tenido su sitio con los conciertos de cuerda que llenan Bosque Masía Bellver de emoción, convirtiendo cada cita en una celebración.

Al aire libre

El deporte se vive aquí como una extensión natural del entorno. Las rutas en bicicleta, las travesías de pádel surf y las sesiones de running invitan a descubrir el paisaje mientras se cuida el cuerpo al aire libre. El yoga, el pilates y las sesiones de movilidad completan una oferta pensada para el bienestar físico y mental.

Todo esto ha dado forma a una comunidad que crece cada verano, personas unidas por el respeto a la naturaleza, el gusto por el deporte al aire libre y las ganas de compartir tiempo de calidad. Bosque Masía Bellver no es solo un lugar donde suceden cosas, es un grupo de personas que entiende el bienestar como algo que se multiplica cuando se vive acompañado.

Y luego está la mesa. Porque en Bosque Masía Bellver el verano también se cuenta a través de la cocina mediterránea, pensada para compartir sin prisa y al aire libre, con el pinar de testigo y las horas pasando más lento de lo habitual.

Y esta comunidad no se despide con el verano. El próximo mes de septiembre la programación continúa para acompañar la vuelta a la rutina con la misma idea de fondo, que el bienestar no sea una parada de vacaciones, sino un hábito que se sostiene todo el año.