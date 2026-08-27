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Carrefour prepara una salida inédita y repartirá más de 100.000 regalos durante La Vuelta

● La compañía prepara una sorpresa sin precedentes, repartirá más de 100.000 regalos entre los clientes y socios de El Club Carrefour y más de 25.000 euros en el ChequeAhorro, con la Gorra Dorada y la nueva Ruleta de El Club Carrefour.

● Estrena una iniciativa para plantar cara a la obesidad infantil, animando a los más pequeños a comer mejor y poniéndolos en movimiento con el regalo de más de 100 bicicletas.

Carrefour, con la vuelta.

Carrefour, con la vuelta.

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Redacción

Carrefour celebra su décimo cuarto año como patrocinador principal de La Vuelta con una edición histórica, con los mejores ciclistas del momento, como el esloveno Tadej Pogačar, que fusiona el espectáculo deportivo, acciones para comer mejor y ventajas exclusivas para sus clientes y socios de El Club Carrefour.

La compañía consolida así su liderazgo en el patrocinio deportivo con una propuesta sin precedentes que incluye más de 100.000 regalos para asistentes, clientes y socios de El Club Carrefour durante la competición. Como gran hito, Carrefour prepara una sorpresa en la salida de la etapa de Granada cuyos detalles se mantienen en estricto secreto, pero que está diseñada para dejar sin palabras a clientes, aficionados y ciclistas.

Imagen del público de La Vuelta.

Imagen del público de La Vuelta. / Cedida

Además, en un contexto donde el ahorro es prioritario para las familias, la compañía vuelve a apostar por la “Gorra Dorada”. Los aficionados que consigan una de las gorras repartidas en la Caravana o en cualquiera de las actividades de Carrefour solo tendrán que escanear el código QR que incluye para descubrir al instante si han ganado 1.000 euros diarios acumulables en su ChequeAhorro, la ventaja mejor valorada por los clientes de El Club Carrefour. A esto se suma el lanzamiento de la nueva Ruleta de El Club Carrefour en el Parque Vuelta, elevando el total a más de 25.000 euros en premios.

Nuevas iniciativas y un reconocimiento a sus equipos

Carrefour también estrena este año una iniciativa para plantar cara a la obesidad infantil, animando a los más pequeños a comer mejor y poniéndolos en movimiento con el regalo de más de 100 bicicletas. En este espacio, ubicado en las salidas de etapa, los más pequeños disfrutarán de diferentes iniciativas como la posibilidad de pedalear en simuladores virtuales.

El broche de oro llegará en la etapa 21, última jornada de la carrera que tendrá lugar en Granada, ciudad que además de la final de La Vuelta acogerá la primera edición de la 'Vuelta Mini', para los más pequeños.

Los asistentes también podrán participar en juegos de concienciación sobre reciclaje, donde solo por participar, conseguirán premios y podrán disfrutar de fruta fresca de origen local.

Finalmente, como cada año Carrefour visibiliza el compromiso de las más de 300 tiendas involucradas en el patrocinio a través de iniciativas exclusivas con sus colaboradores.

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En concreto, serán los propios equipos de sus hipermercados, Carrefour Market y Carrefour Express quienes tendrán el honor de entregar cada día el icónico maillot rojo al líder de la carrera, como reconocimiento a su compromiso y dedicación diaria para ofrecer la mejor experiencia de compra a sus clientes y a los más de 11 millones de socios de El Club Carrefour.

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