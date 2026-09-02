La refinería de Castellón: energía para hoy, transformación para el futuro

La incertidumbre derivada de los conflictos internacionales, las tensiones en las principales rutas comerciales y la volatilidad de los mercados de materias primas han vuelto a situar a la energía en el centro del debate, poniendo de manifiesto el rol estratégico de las infraestructuras industriales para garantizar el abastecimiento energético de un país.

En este contexto, el sistema español de refino destaca como uno de los pilares que contribuyen a dotar de estabilidad al suministro de combustibles. Las refinerías forman parte de una red productiva que permite transformar el petróleo en los combustibles que demanda la economía, adaptando la producción a las necesidades de cada momento y reduciendo la dependencia de productos refinados procedentes del exterior.

Esta capacidad de adaptación no es fruto de la casualidad. España cuenta hoy con uno de los sistemas de refino más avanzados y flexibles de Europa gracias a las inversiones realizadas durante las últimas décadas para modernizar las instalaciones, mejorar su eficiencia y adaptarlas a las necesidades cambiantes del mercado.

La infraestructura de Castellón aporta el 7% del combustible de España. / Mediteráneo

El resultado es una red industrial preparada para responder con mayor rapidez a los cambios que experimenta el mercado energético. Cuando la demanda evoluciona o se producen alteraciones en el comercio internacional las refinerías españolas disponen de una gran capacidad para adaptar sus procesos productivos y mantener el suministro con estabilidad.

Esta flexibilidad cobra un valor especial en un escenario de inestabilidad como el actual, en el que disponer de capacidad para transformar el crudo dentro del propio país constituye un importante mecanismo de amortiguación frente a posibles interrupciones en el suministro de combustibles refinados.

Dentro de ese entramado industrial, la refinería de bp en Castellón constituye un ejemplo de cómo esa capacidad nacional se materializa sobre el terreno. Los orígenes de la planta se remontan a los inicios de la década de 1960. Desde entonces, la instalación forma parte del desarrollo industrial de la provincia y se ha consolidado como una de las principales infraestructuras energéticas e industriales de la Comunitat Valenciana.

Su misión continúa siendo la misma desde su establecimiento, hace casi más de seis décadas: asegurar un suministro fiable de combustibles para la movilidad, la industria y la actividad económica, principalmente en su área de influencia, es decir, en los territorios a los que abastece de forma más directa, principalmente la Comunitat Valenciana y las Islas Baleares. De este modo, la refinería se consolida como uno de los principales polos energéticos del arco mediterráneo.

bp mueve ocho millones de toneladas de productos petrolíferos a través del puerto. / Mediterráneo

Capacidad de respuesta y logística

La dimensión de esta infraestructura ayuda a comprender su relevancia. La planta tiene una capacidad de procesamiento de más de 5 millones de toneladas al año de crudo y produce más de 650.000 litros de combustible cada hora. Además, la producción de la refinería aporta aproximadamente el 7 % de los combustibles consumidos en el mercado español considerando tanto a consumidores particulares como a la actividad industrial, al transporte y a numerosos servicios esenciales.

Pero esa capacidad productiva no sería suficiente sin una organización preparada para responder a contextos cambiantes. La fortaleza de la refinería reside precisamente en combinar capacidad industrial, infraestructura logística y flexibilidad operativa para adaptar la producción a las necesidades del mercado. Esa ha sido una de las claves que han permitido responder con agilidad a cambios en la demanda, en la disponibilidad de materias primas o en las condiciones del entorno, demostrando la importancia de disponer de una industria energética sólida dentro del propio país.

Esa capacidad de respuesta también se sustenta en una importante infraestructura logística. La refinería cuenta con instalaciones marítimas en el Puerto de Castellón, conexión mediante tuberías y una red integrada de transporte marítimo y terrestre que facilita tanto la llegada de materias primas como la distribución de los productos terminados. Esta conexión logística contribuye a reforzar la eficiencia de la operación y la capacidad de respuesta ante cambios en la demanda o en los flujos de suministro.

Su relación con el puerto constituye, además, un ejemplo de cómo una gran infraestructura industrial genera actividad más allá de sus propias instalaciones. Cada año, alrededor de 8 millones de toneladas de crudo y productos petrolíferos entran o salen a través de las instalaciones marítimas de bp, una actividad que representa una parte muy relevante del tráfico portuario y refleja la estrecha vinculación entre ambas infraestructuras. Esta conexión contribuye al dinamismo económico de la provincia y refuerza el papel de Castellón como nodo industrial, energético y logístico del Mediterráneo.

Genera más de 1.000 empleos y el 94% de la plantilla vive en la provincia. / Mediterráneo

Ese impacto también se traslada al tejido empresarial y al empleo. La refinería genera más de 500 empleos de plantilla y otros 500 de empresas contratistas, con un fuerte arraigo territorial: el 94% de su plantilla reside en Castellón. A ello se suma una aportación anual cercana a los 4 millones de euros en impuestos y tasas municipales, además de un volumen de compras de alrededor de 100 millones de euros al año a más de 160 empresas del entorno, convirtiéndose en uno de los principales motores industriales de la provincia.

Estas cifras reflejan hasta qué punto instalaciones como la refinería de bp de Castellón forman parte de la estructura económica del territorio, generan empleo cualificado, impulsan la actividad de una amplia red de proveedores, y contribuyen a mantener un ecosistema industrial que repercute sobre numerosos sectores productivos.

bp ha invertido más de 1.000 millones de dólares en la última década. / Mediterráneo

Evolución y competitividad

Precisamente por ello, el reto en la transformación hacia un modelo con menores emisiones se sitúa en avanzar preservando al mismo tiempo la seguridad de suministro, la competitividad de la industria y el empleo asociado a estas grandes infraestructuras.

En este sentido, la evolución que está experimentando la refinería de bp en Castellón ilustra cómo esa transición puede abordarse de forma progresiva, integrando nuevas soluciones energéticas sobre una base industrial ya consolidada y aprovechando infraestructuras, capacidades logísticas y un conocimiento técnico histórico. Durante la última década, la compañía ha destinado más de 1.000 millones de dólares a modernizar las instalaciones, reforzando su eficiencia, su fiabilidad operativa y su capacidad para incorporar nuevas tecnologías vinculadas a la transición energética.

Porque la transición no consiste en sustituir de manera inmediata unas infraestructuras por otras, sino en aprovechar las capacidades industriales existentes para incorporar progresivamente nuevas materias primas, nuevos procesos y combustibles con menor huella de carbono, garantizando al mismo tiempo el abastecimiento que siguen necesitando hogares, empresas y sectores estratégicos.

La fortaleza de la refinería reside precisamente en combinar capacidad industrial, infraestructura logística y flexibilidad operativa para adaptar la producción a las necesidades del mercado. / Mediterráneo

Sobre esa base, la planta ha ido incorporando nuevas tecnologías como el coprocesamiento de materias primas renovables, una actividad que cumple ya una década en Castellón, la producción de combustible sostenible para la aviación o el desarrollo de proyectos ligados al hidrógeno verde. Entre ellos destaca la planta de hidrógeno verde de 25 MW que bp e Iberdrola desarrollan junto a la refinería y que contribuirá a avanzar en la descarbonización de las operaciones de la refinería. Se trata de actuaciones que reflejan la evolución del complejo industrial hacia un modelo energético cada vez más diversificado, pero siempre apoyándose en una infraestructura que continúa desempeñando una función esencial dentro del sistema energético español.

Estas actuaciones muestran cómo esa transformación se apoya en las capacidades desarrolladas por la refinería a lo largo de casi seis décadas. Su trayectoria demuestra que la fortaleza de una infraestructura energética no se mide únicamente por el volumen de combustible que produce, sino también por su capacidad para adaptarse a las nuevas necesidades del mercado, sostener el empleo, impulsar la economía local y evolucionar incorporando nuevas soluciones energéticas sin renunciar a su función de contribuir al suministro que siguen necesitando hogares, empresas y sectores estratégicos.