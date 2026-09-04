El Corte Inglés se convierte en patrocinador oficial de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid
Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y El Corte Inglés firman una alianza estratégica con el objetivo de reforzar el apoyo al diseño español, aumentar la visibilidad nacional e internacional de la moda española y generar nuevas experiencias de alto impacto en torno a la pasarela.
A través de este acuerdo, la compañía pondrá en marcha el Premio El Corte Inglés al Mejor Modelo que haya destacado por su proyección, presencia en pasarela y capacidad para representar con excelencia el espíritu creativo de cada edición.
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El Corte Inglés refuerza su compromiso con la moda española al convertirse en patrocinador oficial de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la pasarela que se celebrará del 14 al 19 de septiembre organizada por IFEMA MADRID con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid. Esta alianza pone de manifiesto la apuesta conjunta de ambas entidades por el impulso del talento, la creatividad y el crecimiento del sector.
La incorporación de El Corte Inglés supone un paso adelante en la evolución de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid como la principal plataforma de promoción de la moda de nuestro país y uno de los grandes encuentros de referencia del calendario internacional. Ambas organizaciones comparten la visión de apoyar el talento local, impulsar el crecimiento de las firmas españolas y generar nuevas oportunidades para acercar la creatividad nacional a una audiencia cada vez más amplia. A través de este acuerdo, El Corte Inglés contribuirá a potenciar la visibilidad nacional e internacional de la pasarela mediante el desarrollo de activaciones, experiencias y sinergias de alto nivel que reforzarán el posicionamiento de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid como escaparate de la excelencia creativa española.
Como parte de esta colaboración, El Corte Inglés pondrá en marcha el Premio El Corte Inglés al Mejor Modelo, un nuevo galardón que reconocerá la persona que más haya destacado por su proyección, presencia en pasarela y capacidad para representar con excelencia cada colección. Con la alianza con El Corte Inglés, Mercedes-Benz Fashion Week Madrid continúa fortaleciendo su ecosistema de colaboradores estratégicos, sumando a una de las principales compañías de distribución y moda del país a su misión de impulsar el talento, fomentar la innovación y seguir consolidando la proyección de la moda española dentro y fuera de nuestras fronteras.
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