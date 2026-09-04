'Premios Juventud' culmina su primera edición europea en Starlite Marbella con más de 1,5 millones de alcance en TVE.

La primera edición europea de 'Premios Juventud' culminó este jueves en Starlite Marbella con una gala que reunió a algunas de las principales figuras de la música en español y convirtió durante varias horas a Andalucía en origen de una producción audiovisual destinada a audiencias internacionales. La emisión alcanzó un alcance acumulado superior a 1,5 millones de espectadores en TVE.

Después de 23 años de trayectoria en América, Premios Juventud completó en Marbella su primer salto a Europa con actuaciones, estrenos, reconocimientos y encuentros entre artistas españoles y latinoamericanos.

La primera edición europea conectó especialmente con las nuevas generaciones en España. La emisión desde Starlite Marbella alcanzó un alcance acumulado superior a 1,5 millones de espectadores en TVE y, entre el público de 16 a 34 años, más que duplicó la cuota media habitual de La 2 en ese segmento.

La gala reunió a más de 250 artistas, creadores y personalidades y contó con alrededor de 25 actuaciones. Entre los protagonistas que subieron al escenario estuvieron Farruko, Camilo, Marc Anthony, Manuel Carrasco, Quevedo, Ana Mena, Wisin, Yandel, Ángela Aguilar y La Oreja de Van Gogh, entre otros, en una ceremonia presentada por Jesús Vázquez, Alejandra Espinoza y Clarissa Molina.

La noche incluyó además estrenos y debuts concebidos para esta primera edición europea. Farruko, Juan Magán y DJ Rous abrieron la gala con ‘Marbella Nights’, himno oficial de 'Premios Juventud' 2026, mientras que Camilo presentó mundialmente ‘Árbol’. Elvis Crespo y Quevedo debutaron también en la gala, al igual que Manuel Carrasco.

En medio de la llegada de las grandes figuras de la música y el entretenimiento latino, la cofundadora y presidenta ejecutiva de Starlite Music Group, Sandra García-Sanjuán Machado, fue sorprendida con el reconocimiento ‘Agente de Cambio’, por su trayectoria empresarial, su liderazgo en la industria del entretenimiento y su compromiso con la transformación social a través de la cultura, la música y la filantropía.

García-Sanjuán se suma así a los ‘Agentes de Cambio’ de 'Premios Juventud 2026', una distinción que en esta edición recibieron también Antonio Banderas, Marc Anthony, Yandel y La Oreja de Van Gogh por utilizar su trayectoria y visibilidad para impulsar iniciativas y causas con impacto positivo en la sociedad.

La celebración continuó después de la ceremonia en Starlite Marbella, donde Mau y Ricky protagonizaron la 'afterparty' oficial, prolongando la primera edición europea de los galardones hasta la madrugada.

En el plano internacional, la gala fue distribuida en más de 150 países, con el ecosistema audiovisual de TelevisaUnivision en Estados Unidos, México y Latinoamérica, la emisión de RTVE en España y nuevas ventanas en Europa, Asia y África.

El resultado materializa uno de los objetivos de la alianza entre TelevisaUnivision y Starlite: utilizar Marbella como punto de encuentro y de producción entre las industrias del entretenimiento de Europa y América y generar desde España contenidos con recorrido internacional.

La celebración permitió trasladar a Marbella durante varios días parte del ecosistema que rodea a Premios Juventud: artistas, profesionales de la industria audiovisual y musical, medios, creadores de contenido, marcas y equipos de producción alrededor de la gala y de las actividades de PJ Fest.

Para Starlite, 'Premios Juventud' supone además el segundo gran formato de la industria musical estadounidense que protagoniza un movimiento internacional desde España en menos de un año. En diciembre de 2025, Billboard escogió Starlite Madrid para celebrar el primer ‘Billboard No. 1s’ fuera de Estados Unidos.

La actividad vinculada a 'Premios Juventud' continúa este viernes con una producción especial protagonizada por Manuel Carrasco y mañana sábado con Wisin y Melendi. Los conciertos serán grabados con público en Starlite Marbella para su posterior distribución a través de las plataformas audiovisuales de TelevisaUnivision.

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Estas producciones prolongan el modelo desarrollado durante la semana: atraer talento y formatos internacionales, producir contenidos desde España y darles recorrido posterior en distintos mercados.