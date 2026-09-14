Heineken® 0.0 lleva a MADRING una de las fan zones más grandes de Europa con más de 1 km de barras

Casi medio siglo después de la última carrera de Fórmula 1 celebrada en Madrid, la capital vuelve al calendario del campeonato con el primer Gran Premio de España de Fórmula 1 en MADRING. Para acompañar este regreso histórico, Heineken® despliega una de sus mayores activaciones en Europa, trasladando a la ciudad la experiencia acumulada durante diez años como socio global de la Fórmula 1.

Los aficionados disfrutarán desde hoy en la Heineken House, la segunda fan zone de Formula 1 más grande de Europa, solo después de la de Zanvoort en Países Bajos. El despliegue se completa con más de un kilómetro de barras de cerveza y 600 grifos distribuidos por todo el circuito, además de numerosos puntos de servicio, una unidad móvil experiencial, degustaciones y colaboraciones comerciales que llevarán la experiencia Heineken® a las principales áreas de MADRING.

Heineken 0.0 acerca así al Gran Premio su campaña global “Donde hay fans, hay más amigos”, una plataforma que celebra la capacidad de las grandes pasiones para conectar a las personas y que invita a los aficionados a compartir la emoción de la Fórmula 1 dentro y fuera del circuito.

“La llegada de la Fórmula 1 a Madrid es una oportunidad única para llevar nuestro concepto ‘Donde hay fans, hay más amigos’ a un contexto en el que la pasión se vive de una manera especialmente intensa. Con Heineken 0.0 queremos crear espacios y experiencias que permitan a los aficionados compartir esa pasión, conectar entre ellos y disfrutar del Gran Premio de una forma diferente”, explica Marta Moreno, de Heineken®.

Heineken House, epicentro de la fan zone en MADRING

Heineken House está situada en la fan zone junto al F1 Main Stage y en una de las zonas de mayor tránsito del circuito, por la que se espera que este finde semana pasen hasta 57.000 aficionados. La iniciativa supone la primera experiencia Heineken House de la marca en el Gran Premio de España. El espacio cuenta durante todo el fin de semana con DJ sets, bar de Heineken®, Heineken 0.0 y Heineken Studio, además de una mecánica interactiva que recrea una Pit Stop, experiencias en torno al producto, un photobooth y una activación con tatuajes tematizados con el mundo del motor.

MADRING, también fuera del circuito

Otra de las principales acciones de la campaña está protagonizada por Miguel Ángel Silvestre, embajador de Heineken 0.0, quien invita a un amigo gran aficionado a la Fórmula 1 a vivir una experiencia exclusiva de la mano de la marca y descubrir todo lo que sucede más allá de la pista para disfrutar de una inmersión única en el universo de la F1. Por otro lado, el creador de contenido Ampeter lleva la pasión por la Fórmula 1 a las calles de Madrid con una activación en la que reta a los aficionados a responder tres preguntas sobre la competición con una entrada doble para disfrutar de la carrera como premio.

La campaña se extiende por distintos puntos de Madrid con autobuses y marquesinas por toda la ciudad, así como los dos ejes clave del fin de semana, la línea 8 de Metro y en los autobuses lanzadera al circuito, una de las principales conexiones con IFEMA y el circuito. A este despliegue se suma una campaña digital de F1 con sello MADRING y la amplificación a través de creadores de contenido durante las semanas que rodean al Gran Premio.

La llegada de Heineken® a MADRING se enmarca en una relación con la Fórmula 1 que cumple ya 10 años. Durante esta década, Heineken ha combinado su presencia en pista con experiencias para los aficionados y campañas globales vinculadas al deporte y al consumo responsable.

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Como parte de esta alianza, Heineken® se convertirá en 2028 en el nuevo patrocinador principal del Gran Premio de España en Madrid, además de otras carreras clave como el Grande Prêmio de São Paulo y el histórico circuito de Silverstone. Heineken® también ha extendido su patrocinio titular de los Grandes Premios de China y Las Vegas.

Fuente: El Periódico de España