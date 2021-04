El pleno de las Corts Valencianes ha sido testigo de un enfrentamiento verbal especialmente cruento. En esta ocasión ha sido la respuesta del portavoz del grupo socialista y vicesecretario del PSPV-PSOE, Manolo Mata, quien recientemente sufrió un problema cardiaco pero que ya ha regresado a su actividad normal.

En la sesión de este miércoles Mata ha respondido de una forma contundente al diputado de Vox, José María Llanos, quien ha reproducido algunas de las frases del líder de Podemos, Pablo Iglesias, y socio de Gobierno de PSOE en el Ejecutivo central, en referencia a las recientes agresiones en un mitin de Vox en Madrid, donde un policía resultó herido. "Esto es lo que defiende su socio de Gobierno, Podemos, es lo que ustedes blanquean". "Frente a la manipulación, el bulo y el insulto, Vox lucha por la libertad".

Esto ha hecho que saltar la chispa y Mata ha respondido "quieren aniquilar la democracia" y ha continuado diciendo "traen lo peor de la naturaleza humana, los discursos más agresivos" y tengo que recordarles que "cuando ustedes dicen que este es el peor Gobierno de los últimos 80 años, las mujeres deben saber que hasta el año 73, a las puertas de la democracia, no podían abrir una cuenta en el banco, ni salir del país porque el pasaporte lo tenía que autorizar el marido". Y ha seguido reprochando a Llanos que si el partido de extrema derecha está orgulloso de esa época también lo estará de "los fusilamientos de septiembre del 75".

La respuesta de Mata ha proseguido en esa línea y ha defendido que el actual Gobierno "es el más libre, el que lucha por la igualdad" y que está formado por partidos que han permitido que "no haya que llamarles a ustedes como el señorito y que no tengamos que arrodillarnos ni humillarnos, que no tengamos que soportar la exaltación permanente de la violencia". Para finalizar con un tajante: "Me dan asco".

Mata ha hecho estas afirmaciones en el pleno de Les Corts, donde ha ejercido el turno en contra una propuesta de Vox para modificar la ley del Consell Jurídic Consultiu, que se ha debatido un día después de que PSPV, Compromís y Unides Podem acordaran aplicar un "cordón democrático" a la ultraderecha.

El síndic socialista ha calificado de "impostura" la propuesta de Vox, ya que es una formación que quiere "aniquilar" el Parlamento valenciano y la democracia, y les ha asegurado que "nunca, nunca, nunca van a tener la complicidad de los socialistas valencianos".