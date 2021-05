A solo 24 horas del fin del estado de alarma, el Consell dará a conocer, previsiblemente, las nuevas restricciones que regirán a la Comunitat Valenciana a partir del 10 de mayo, lunes. Esto se deprende de las declaraciones vertidas por la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, este martes en las que ha pedido esperar al Consejo Interterritorial de Salud de este miércoles y a la mesa interdepartamental covid de la Generalitat, que se reunirá previsiblemente el sábado 8 y estudiará tanto los informes jurídicos como "sobre todo los epidemiológicos".

La cautela y la prudencia que ha regido las decisiones del Ejecutivo valenciano vuelven a impregnar la 'recta final' de esta desescalada, aunque no hay que olvidar que el presidente, Ximo Puig, aboga por mantener el toque de queda aunque no descarta retrasarlo. En lo que se refiere al cierre perimetral, el jefe del Consell confirma que se podrá entrar y salir de la Comunitat Valenciana a partir del 9 de mayo y no se prevén cierres locales.

Oltra ha apelado este martes a la paciencia de la ciudadanía a partir del fin del estado de alarma porque "no podemos pasar a estar de un día para otro a estar sin horarios y sin freno".

"Todos estamos muy hartos"

Para evitar que a partir del 9 de mayo haya una "desencajonada" de la población "tenemos que seguir aguantando un poco más mientras la vacunación avanza para seguir con estas cifras y para tener salud y economía, porque sin salud tampoco hay economía", ha ahondado.

Sin negar que "todos estamos muy cansados, muy hartos y muy frustrados", Oltra ha rogado a la gente que no se eche a perder "todo lo ganado estos meses gracias a la disciplina de todo el mundo". "Hemos desestresado el sistema sanitario y queremos que siga así", ha insistido mientras la vacunación gana velocidad.