De las lágrimas de Isabel Bonig a la sonrisa de Carlos Mazón. En apenas 24 horas, la sede del PPCV en la plaza América ha vivido un carrusel de emociones que esta mañana ha alcanzado su apogeo cuando el presidente de la Diputación de Alicante ha comparecido ante un atril que lo señala como lo que ya es de manera oficial: el líder ungido por Génova para llevar a los populares de vuelta al Consell.

El aspirante a liderar el partido tras el Congreso regional del 3 de julio ha confirmado que María José Català dirigirá su campaña y que será su futura Secretaría General en caso de ser proclamado.

Mazón ha iniciado su intervención agradeciendo a Bonig su trabajo y su generosidad. "Ha demostrado que es una mujer de partido", ha subrayado. El dirigente alicantino se ha mostrado convencido de ser capaz y de tener la fuerza necesaria para liderar un proyecto "para todos" que reconquistar la Generalitat, después de haber recibido el "ánimo" de "muchos compañeros" del PPCV.

Mazón ha reivindicado una gestión de "acuerdos" y "consensos" en la diputación y ha puesto en el centro de su discurso una política económica especialmente centrada en bajar impuestos y en combatir el paro. También ha hecho guiños a los mensajes de "libertad" de Díaz Ayuso y ha defendido un proyecto "sin complejos".

Críticas

"Estamos en el séptimo año de un tripartito de izquierda nacionalista donde los socialistas siguen su agenda federalista, los nacionalistas su agenda nacionalista y Podemos no sabemos qué senda siguen", ha dicho, antes de poner en el punto de mira una educación que a su juicio "sigue el modelo catalanista" y las listas de espera sanitarias. También ha acusado al Botànic de generar división, de no defender la Comunitat Valenciana "cuando se la ningunea" y de "bajar la cabeza ante el Gobierno socialista de Sánchez". También ha afeado a Puig sus críticas a Madrid como paraíso fiscal y ha dicho que La C. Valenciana es "un infierno fiscal".

Mazón ha asegurado que mantiene una relación fluida con Génova y que va a hacer lo posible para que el partido llegue único al Congreso sin tener pasar por las primarias con tal de evitar una imagen de división.

El dirigente ha comparecido junto a su equipo de campaña, encabezado por Català y formado por Juan Francisco Pérez Llorca, alcalde de Finestrat y diputado alicantino, Salomé Pradas, senadora por Castelló, Avelino Mascarell, alcalde de Xeraco y vicesecretario provincial en Valencia y. Eduardo Dolón, también diputado en Alicante.