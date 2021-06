Cita y llamamiento a la Junta Central Fallera para ser Fallera Mayor de València. El dos por uno lo protagonizó Javier en el 'prime time' (horario de máxima audiencia) de Cuatro. Este valenciano acudió a First Dates a encontrar el amor y protagonizó varios momentos curiosos durante su cita con David.

Durante el encuentro, el valenciano le contó a su cita su pasión por la música de Beyoncé y cómo algunas veces se sube a unos tacones para sentirse como la diva de Houston. En lo musical, Javier también confesó ser fan de Eurovisión.

Sin embargo, no fueron los gustos musicales de Javier lo que sorprendió a David, sino su sueño pendiente de cumplir. El valenciano aseguró que soñaba con ser fallera mayor de València. "Me he quedado un poco en shock", reconocía su cita, que había entendido que quería ser fallero.

"Yo quiero mi peineta, mi cancán, mi ramo de flores y mi falda", aseguró el valenciano, que se veía rodeado de sus amistades durante las Fallas. Y no dudó en lanzar un mensaje a Junta Central Fallera: "Por favor, este cuerpo tiene que llevar su falda, su cancán y su peineta. Mejor representación de València no va a haber", reclamó Javier antes de reconocer que cada vez que va a una mascletà llora".