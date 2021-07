La Generalitat Valenciana había anunciado hoy una ampliación de 4,8 millones de euros para las ayudas destinadas al sector del ocio nocturno, pasando de los 8 millones iniciales a los 12,8. La finalidad era poder conceder la prestación a todas las empresas que habían presentado la solicitud de forma correcta y que, además cumplían los requisitos, ya que el presupuesto inicial no era suficiente.

No obstante, la Coordinadora Empresarial de Ocio y Hostelería de la Comunidad Valenciana (CEOH) pide al president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, una rectificación sobre el anuncio de nuevas ayudas económicas para las pymes del ocio nocturno que, a su juicio, "no existen". Además, explica que el presupuesto inicial no era si siquiera suficiente para las 1.100 solicitudes que fueron aprobadas el mes de febrero.

La CEOH Denuncia que las empresas del sector "están en shock al ver de nuevo reducida su actividad y defraudadas y desesperadas al ver como el propio jefe del Consell les da la espalda haciendo demagogia sobre el apoyo económico al sector". La coordinadora reclama que se destinen unos recursos económicos mayores, ya que el presupuesto que han destinado para socorrer al sector "no cubre ni el 6% de las pérdidas", asegura.