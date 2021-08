No saber quién es El Genovés es como no saber quiénes somos ni de dónde venimos. "En esta foto estic amb el gran Paco Cabanes El Genovés", escribió Celia Beltrán ayer en una publicación -ya borrada- de su Facebook, la concejala de deportes y patrimonio del ayuntamiento de Sueca. En la misma aparecía Enric Sarasol Soler, conocido como Sarasol, también nacido en la localidad de Genovés, pero no el mítico jugador de pilota, Paco Cabanes Pastor, fallecido el pasado sábado.

Genovés y Sarasol fueron grandes rivales, pero no son la misma persona. De hecho, son inolvidables las finales del Campionat Individual d'Escala i Corda de 1986 y los años 1989, 1990 y 1991, pero en 1992, Sarasol logró ganar a su ídolo y amigo Paco y, antes de levantar el título, le pidió perdón por vencerle. Genovés siempre se ha referido a Sarasol como "un manual de pilota".

La concejala, que pertenece al partido político Ciudadanos, trabaja en el ámbito del deporte y del patrimonio, a pesar de no saber quién es exactamente Paco Cabanes El Genovés, un pilotari que antes de su muerte ya estaba en el altar del trinquet de Pelayo como uno de los cinco jugadores de la galería de honor junto a Nel de Murla, Quart, Juliet y Rovellet. Paco fue -todavía cuesta referirse a él en pasado- el mejor pilotari que nunca existirá y su muerte ha dado paso a la leyenda.