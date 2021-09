La campaña, según confirmaron fuentes de la Conselleria de Sanidad, se lanzará entre la segunda y la tercera semana de octubre como venía siendo habitual en años prepandemia ya que en la C. Valenciana la entrada del virus suele retrasarse con respecto a otras zonas más frías. Solo el año pasado, con la amenaza del coronavirus, se optó por adelantarla al 5 de octubre.

De todas maneras, el Ministerio de Sanidad, ocupado con la campaña masiva contra la covid-19 tampoco ha cerrado la contratación de los viales que se hace para toda España por lo que las autonomías están avanzando en la organización pero pendientes de los tiempos del ministerio.

«Aún quedan muchos flecos sueltos», aseguran desde la conselleria. Según ha podido saber este diario, se van a adquirir las mismas dosis que otros años (el año pasado se aumentó la cantidad hasta 1,3 millones ) y, eso sí, se usará la experiencia adquirida en la campaña de vacunación masiva del coronavirus para mejorar las citaciones y evitar desplazamientos innecesarios por la falta de dosis disponibles como sucedía otros años. También es posible que, además de los centros de salud, se mantenga alguno de los vacunódromos —que, en principio, cerrarán con el final de mes— para aligerar esta campaña de inmunización contra la gripe.

Por no estar claro, no lo está ni si estar vacunado de coronavirus puede genera algún tipo de inmunidad cruzada frente a la gripe o viceversa ya que, ahí, aunque hay algún estudio «todavía sabemos muy poco», reconoce el investigador de Fisabio Javier Díez. Eso sí, no hay ningún problema en pinchar las dos vacunas a la vez.