Pasaporte covid sí pero puede que con condicionantes, solo si hay consenso con los implicados y para situaciones especiales como eventos multitudinarios o grandes festivales. La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, vino ayer a delimitar el futuro escenario de la puesta en marcha en la C. Valenciana del pasaporte covid abierto definitivamente esta semana por el president Ximo Puig, para quien podía ser un «buen instrumento para garantizar la seguridad».

Según las palabras de la vicepresidenta, instalarlo de forma generalizada en todos los espacios de ocio como restaurantes y bares, tal como se ha llegado a hacer meses atrás en otros países europeos, era «complicado» ya que planteaba cuestiones legales. Incluso en las autonomías que han apostado decididamente por esta medida, como Galicia, el Tribunal Supremo la ha reducido a las zonas con peor situación epidemiológica y en periodos temporales concretos, no como un requerimiento más para entrar a un local para siempre. De ahí que Oltra recordara que todavía es «necesario debatir y estudiarlo» y puede que se tenga que reducir a eventos multitudinarios o en los que no pueda haber distancia de seguridad.

Eso sí, tanto uno como el otro coinciden en que solo se hará si hay «consenso» con los agentes implicados como las empresas de ocio y restauración y que puede ser una «garantía» para los clientes. «A nadie le interesa ver a la mañana siguiente que ha habido un brote, sino que las cosas vayan bien», manifestó.

Con todo, los expertos siguen insistiendo en que, por una parte, las coberturas vacunales que se van a alcanzar aquí (con cerca de un 90 % de los mayores de 12 años inmunizados) hacen menos necesaria esta medida y que, además, ésta no debe arrinconar a otras básicas como la distancia, mascarilla y ventilación cruzada ya que estar inmunizado no significa no poder estar contagiado de coronavirus y transmitirlo si se está en un sitio cerrado.

Rozando los cuatro millones

Con todo, el Consell no tiene intención de ir adelante con el pasaporte covid hasta que toda la población mayor de 12 años haya tenido la oportunidad de vacunarse, ya que supondría una discriminación. Por ahora, la cifra de valencianos que han recibido las dos dosis sigue aumentando y roza ya los cuatro millones: 3.929.907 personas, lo que supone un 87,6 % de la población a vacunar. Según las cifras del Ministerio de Sanidad, aún quedan 114.427 que han recibido su primera dosis y que deben de recibir la segunda con lo que se pasaría de los 4 millones. Con estas segundas dosis puestas, aún restarían más de 440.000 valencianos que no se han inmunizado.