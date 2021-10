La gestión de la crisis sanitaria dispara la valoración del Consell

Si en octubre de 2016 menos de un 30 % de los valencianos calificaba de buena o muy buena la gestión del Consell ahora ese porcentaje ha aumentado de forma exponencial ya que el 51,9 % de los valencianos considera positiva la labor del ejecutivo valenciano. Son veinte puntos más en cinco años y el incremento se ha producido con la mayor crisis sanitaria de la historia de por medio. Además, un inédito 41,9% considera buena la gestión y un 10% de los valencianos, muy buena.

La encuesta dispara la distancia entre la valoración positiva y la negativa y ese salto se concentra en los últimos doce meses, un tiempo que engloba la tercera ola de la pandemia, el momento a partir de las Navidades de 2020 cuando la incidencia del covid-19 alcanza su mayor virulencia en toda la Comunitat Valenciana.

Esa tercera ola es precisamente el momento en que la pandemia causa más estragos, especialmente en los primeros meses de 2021. Entonces el Consell se vio obligado a dictar las mayores restricciones, unas medidas que suscitaron las quejas de numerosos sectores afectados, entre ellos el ocio o la hostelería. Sin embargo, ese es el momento en que el Consell tripartito empieza a crecer en la valoración de su gestión. Así, si en otoño de 2020 la distancia entre la valoración positiva y la negativa era de 4,1 puntos, ahora es de 25,8. Y las cifras que obtiene en este momento el Ejecutivo valenciano no tienen parangón con ninguna de las cinco oleadas anteriores de la encuesta de Invest Group.

Aceptación de las medidas

Por contra, el porcentaje de los valencianos que califica la gestión del Consell de mala o muy mala cae en diez puntos en solo un año al pasar del 36,3% al 26,1%.

Parte de esta buena valoración se explica por la aceptación que, según la investigación, han tenido las restricciones implantadas en territorio valenciano, de las más estrictas y con mayor duración respecto a otras autonomías. Con todo, las medidas son valoradas de forma desigual. Unas han gustado más que otras, pero todas reciben el aprobado de las personas encuestadas. Las más útiles son la obligatoriedad del uso de la mascarilla, el toque de queda y el cierre del ocio nocturno, medidas que reciben una puntuación superior a 7. Otras, en cambio, se quedan en el aprobado justo. La más impopular es la limitación horaria del comercio y de la hostelería, cuestiones de las que ha hecho bandera la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Su flexibilidad con la hostelería es considerado uno de los elementos que explican su éxito electoral.

No obstante, este sondeo apunta a que las restricciones no han erosionado al Ejecutivo valenciano. La prohibición de fumar, que junto con el uso de la mascarilla en los espacios cerrados, es ya de las pocas medidas que no han decaído con la llegada de la «normalidad mejorada» no genera un gran rechazo social. De una escala de 0 a 10 en la valoración, se puntúa con un 6,7.

Por su parte, la limitación de las reuniones sociales, una medida pensada para frenar los contagios por contactos familiares o de amistades, es valorada con un 6,6.

Mejor que la gestión de Sánchez

Así las cosas, la encuesta de valoración específica sobre la acción de la Generalitat ante el covid es mucho más favorable para sus intereses que la del Gobierno de España. Más del 60% de las valencianas y los valencianos considera que la forma que ha tenido el ejecutivo de afrontar la pandemia ha sido buena o muy buena mientras que el rechazo solo suma un 16%. En cambio, el escrutinio ciudadano es mucho más duro cuando se valora la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.

En este caso solo es aprobada por un tercio de los residentes en la Comunitat Valenciana, en concreto, el 34% de los ciudadanos. Por el contrario, más de cuatro de cada diez encuestados, es decir el 43,2% la desaprueba. En conclusión, el balance es negativo para el Gobierno central. El contraste entre la valoración del gobierno autonómico y el central es evidente cuando se compara el colectivo que se muestra más entusiasta con la gestión de ambos gobiernos. En ese caso solo el 2% responde que es muy buena en el caso del Gobierno de Pedro Sánchez frente al 16% que da esa respuesta para valorar la acción del Consell para hacer frente a la gran emergencia sanitaria.

La desaprobación al Gobierno de España se extiende también respecto a la gestión de la situación económica derivada de la crisis sanitaria. Así, sólo una cuarta parte de los valencianos (el 27 %) la valora, mientras que el 51% tiene una percepción negativa de cómo se ha trabajado para impulsar la economía del país.