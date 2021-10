El Botànic se divide en las Corts por la subida del sueldo a los diputados

Las formaciones del Botànic encontraron ayer un nuevo factor de discrepancia con el rechazo de Unides Podem a avalar la subida del 2 % del sueldo a diputados y diputadas de las Corts para el próximo año. El proyecto de presupuestos de la cámara y sus bases de ejecución, aprobados ayer, incluían los créditos necesarios para financiar el incremento a funcionarios y representantes políticos, después de que lo aprobara el Estado. También el presupuesto del Consell recogerá la subida para los altos cargos, como ha ocurrido todos los años excepto el pasado.

Pero Unides Podem rechazó que los diputados vieran aumentado su sueldo si esta medida no salía por unanimidad. PSPV y Compromís estaban dispuestos a avalar la subida, pero la formación que lidera Pilar Lima exigía un consenso amplio. Como eso no era posible porque el bloque de la derecha, PP, Cs y Vox, entiende que no es el momento de aumentar sueldos, la propuesta decae. Fuentes de Podem confirmaron el rechazo igual que ha ocurrido en el Congreso, señalaron.

Mientras, el otro punto de discrepancia en la comisión de Interior salió de la eliminación de las asignaciones para gastos y contratación de personal, de hasta 1.400 euros mensuales, a los diputados tránsfugas de Ciudadanos, cinco, además de una de Vox. Solo podrán percibir el sueldo base. El exdiputado de Cs Jesús Salmerón anunció que irán a los tribunales. Salmerón asegura que se vulneran derechos constitucionales a la participación política y que llevará a la Mesa, la Comisión de Gobierno Interior y la Junta de Síndics ante el Constitucional si no se modifica el apartado de subvenciones a los grupos, donde no aparecen los tránsfugas ni siquiera a título individual. Fuentes de la cámara aseguran que no pueden desoír un mandato de las propias Corts que aprobó una resolución contra el transfuguismo que recogía la pérdida de derechos económicos de los tránsfugas.

El presupuesto asciende a 30,7 millones, de los cuatro millones son subvenciones a los grupos.