Crisis de gobierno: ahora o ya no

Acabó el psicodrama anual de los presupuestos de la Generalitat. Un trámite más superado. El Consell de izquierdas puede volver a desplegar la bandera de la estabilidad: las séptimas cuentas en siete años. Con un poco de retraso este otoño, pero tampoco el Gobierno de España cumple con lo que dicta la Constitución en materia de plazos presupuestarios y nadie levanta la voz. Eso alegan ahora en el Palau, pasado el calentón y el ultimátum. Ximo Puig prefirió (no es sorpresa) recoger velas a tiempo, antes de que la tempestad hundiera alguna nave. Pudo el criterio de que a los socialistas les interesa la estabilidad. El mismo por el que Mónica Oltra aguanta los pulsos hasta ganarlos.

Nadie lo ha reconocido pero las cifras encajan. Había una disputa interna por mil millones de euros que la Conselleria de Hacienda (Vicent Soler) quería recortar. Y justo aparece en las cuentas una nueva partida reivindicativa (y de dudoso ingreso) por esa misma cantidad. Una partida que dos días antes no tenía nombre y que el Ministerio de Hacienda ya ha dicho que no le gusta. Andalucía ya ha imitado el modelo y la espita está abierta. La partida para compensar la ausencia del fondo covid puede haber sido una solución política, pero se convertirá en un problema real si el Gobierno no acepta pagarla ni como préstamo extraordinario.

Pero eso queda lejos. Ahora brilla una tregua. Otra. Aunque las heridas están ahí: se ven al valorar los distintos partidos del Botànic el futuro de la comisión política que ha elaborado las cuentas de 2022. Pocos se creen que la calma sea larga. Pronto vendrán discrepancias por las enmiendas y qué hacer con la tasa turística. Pronto vuelve la maquinaria de partido: en una semana los socialistas estarán de congreso en Benidorm y Oltra sirviendo en València un escenario perfecto para la nueva plataforma de Yolanda Díaz.

A partir de ese momento, Puig deberá tomar una decisión sobre su ejecutivo. Porque este largo proceso presupuestario deja algunas conclusiones y una puerta abierta: la de la crisis de gobierno. Ha llegado el momento que estaba marcado en rojo en las agendas del Palau. Ahora toca decidir. Porque es ahora o el calendario electoral lo hará más que difícil. Hay factores a favor y en contra. En la línea de lo argumentado por Pedro Sánchez el pasado verano, sería una forma de relanzar y reactivar la acción del Botànic. Al jefe del Consell le puede servir además para movimientos con la cabeza puesta en las próximas elecciones autonómicas y municipales (el papel de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, puede ser clave). Pero todo movimiento tiene sus riesgos en el ajedrez de la política, en especial si los cambios solo afectan a la parte socialista del Ejecutivo. Es difícil encajar las piezas sin que el movimiento deje víctimas. El tiempo para ofrecer a los que puedan llegar es escaso además. Pero es ahora o ya no.

El adelanto electoral, descartado

Lo que se antoja descartado es un adelanto inminente de elecciones. Un presupuesto tan cargado de dinero y proyectos desmonta la hipótesis de unas elecciones valencianas en primavera. Ni siquiera aunque Andalucía las adelante, con el plus de vitamina que una victoria holgada en el sur puede propiciar al PP. Queda abierta la puerta del otoño de 2022. Dependerá mucho del estado de la recuperación, que ha empezado no exenta de problemas globales, y de la percepción de la inyección de fondos europeos. Y dependerá de cómo estén de armados los carteles de la oposición y de los socios y rivales electorales. Compromís tiene algunas decisiones a adoptar sobre ello, pero le gusta tomarse su tiempo. Y dependerá, claro, de si hay ahora remodelación: sería un factor en contra de anticipar las urnas.

El episodio anual de los presupuestos aclara algo así el calendario. Es una de las conclusiones de este proceso, que deja heridas y la certeza, desde la mirada socialista, de que Unides Podem quiere mantener el papel de socio fiable y factor de estabilidad. El recambio de Héctor Illueca por Martínez Dalmau en la vicepresidencia no ha supuesto cambios en ese rol. La constatación también de que la estrategia de Compromís pasa por visibilizar la diferencia de proyecto, cada vez que sea posible. Puede propiciar tensiones, pero es una dinámica con la que los socios ya han percibido que pueden convivir en coalición siempre que al final lleguen los acuerdos.