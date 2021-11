Puig abre la puerta a implantar el pasaporte covid en determinados espacios

Puig ha abierto la puerta a la implantación del certificado digital covid y ha asegurado que esta semana puede ser clave cuando se tenga el informe jurídico que solicitó para determinar si es posible su implantación. "Hace tiempo que pedí un informe jurídico para ver cómo se puede aplicar el certificado covid en la entrada en algunos espacios determinados, y esta semana va a ser decisiva en esa cuestión, es necesario protegernos y protegernos en lo que podamos", ha manifestado Puig tras ser interpelado por la posible implantación de este documento, que sí se exige en otros países europeos para acceder a restaurantes, por ejemplo.

"Ya sé que el certificado covid no te exime de poder ser contagiado pero lo que está claro es que en la medida de nuestras posibilidades, como hemos hecho en toda la pandemia, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para intentar que no haya contagios, y eso es lo que vamos a hacer", ha manifestado el president, que se ha mostrado muy preocupado por el medio millón de valencianos y valencianas aún no vacunados, a los que "estamos intentando acercarles, dándoles consejos empáticos para que hagan lo mejor para ellos mismos, para sus familias y toda la sociedad valenciana, para todos los valencianos". Cabe recordar que la Conselleria de Sanitat ha abierto espacios de vacunación en centros comerciales, estadios de fútbol y festivales musicales.

En esa línea Puig insistió en que "ahora vamos un paso más allá, vamos a intensificar al máximo posible" las iniciativas y acciones para "aquellos que no se han vacunado" porque gracias a las vacunas contra la covid y a la gran corresponsabilidad de la sociedad valenciana "se han salvado muchas vidas, muchas familias y empresas". El president ha destacado que "la sociedad valenciana ha tenido una corresponsabilidad enorme y gracias a eso hemos tenido un mejor comportamiento que otras Comunidades Autónomas y otros países. España ha sido un ejemplo en vacunación y especialmente la Comunitat Valenciana, en vacunación y seguimiento permanente de las medidas anticovid".