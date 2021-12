Mucho debería cambiar la situación, especialmente la hospitalaria, para que Tavernes de la Valldigna no acoja los últimos tres días del año el Festivern, el festival musical «de les Comarques Centrals» que llega con un cartel encabezado por grupos como Zoo, Ciudad Jara, Smoking Souls, la Fúmiga o Boikot, entre otros grupos.

Así lo confirmó ayer el concejal de Festivales de la localidad, Josep Llàcer, tras mantener una reunión con los responsables de Salud Pública de la Generalitat.

En el municipio habían surgido las dudas en las últimas semanas debido al repunte de contagios que se viene registrando desde principios de noviembre, especialmente, además, en la localidad vallera, donde la incidencia está disparada.

Por ello, el edil había puesto la celebración en cuarentena a la espera de las indicaciones de Salud Pública. A día de hoy, esas dudas ya se han despejado y, a tenor de los mensajes que llegan incluso del propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, no está previsto que haya ningún tipo de restricciones de cara a la Navidad, por lo que el Festivern, con casi todo el papel vendido, sigue adelante. « Con esta actividad les estamos dando una actividad para Nochevieja a los y las más jóvenes, de entre 17 y 20 años». El edil recuerda que si no hay festival, estos grupos van a juntarse igualmente porque no hay ninguna restricción prevista para esos días.

Cierto es que en las dos semanas largas que aún quedan para que empiecen a sonar los acordes de los conciertos la situación se puede disparar. En ese caso, tanto el ayuntamiento como la empresa organizadora siempre se acogerá a las normas que dicte la Generalitat a través de la Conselleria de Sanitat.

Si bien, todo dependerá de la situación hospitalaria, que es, con gran parte de la población vacunada, el indicador que ahora mismo marca si es necesario o no poner en marcha algún tipo de restricciones.

En todo caso, el Festivern ha previsto una organización segura y, como ya se anunció en su momento, solo se podrá acceder con pasaporte covid o una PCR negativa realizada poco antes. Además, aunque se instalará la tradicional carpa bajo la que habitualmente se celebran los conciertos, los laterales se dejarán completamente abiertos, por lo que prácticamente será un evento al aire libre.

Las mismas medidas se aplicarán también en la zona de acampada. Como ya ocurriera en la última edición, celebrada del 2019 al 2020, el espacio para la instalación de las tiendas estará acotado y tendrá aforo limitado. Para acceder también habrá que presentar el pasaporte covid.

Actualmente, Tavernes tiene una incidencia de más de 1.700, con 298 casos activos. Algunos vecinos y vecinas no ven con buenos ojos su celebración ante la situación de la covid en el municipio.