La Policía de la Generalitat ha impuesto 43 sanciones a establecimientos de ocio y restauración dentro del dispositivo especial de vigilancia activado en las principales ciudades de la Comunitat Valenciana durante esta Nochevieja. De ellas, 29 son sanciones por incumplimiento de la normativa Covid-19, por permitir la entrada de clientes sin mascarilla, no mantener la distancia o no exigir el certificado Covid. Las otras 14 sanciones se corresponden con el incumplimiento de la ley de espectáculos por no presentar licencia, seguro, exceso de horario, carecer de servicio específico de admisión o vigilancia de seguridad. También se ha multado a 21 personas por no utilizar la mascarilla o no respetar la distancia de seguridad en dichos establecimientos.

¡Feliz año 2022! Así se vivió la Nochevieja en Castelló Entre los hechos relevantes de las distintas actuaciones destaca la frustración de la celebración de una fiesta rave en El Campello. Una actuación desarrollada en colaboración con la Guardia Civil y la Policía Local de El Campello. Actuaciones en Castellón En la provincia de Castellón se han inspeccionado 25 establecimientos y se ha sancionado a 12 locales. De ellas, 4 son incumplimientos de la ley de espectáculos y 8 por incumplimiento de la normativa Covid-19. También se ha sancionado a 2 personas por este motivo. En Alicante se han inspeccionado 43 locales y se ha sancionado a 12, 6 por incumplimiento de la Ley de espectáculos y 6 por incumplimiento de la normativa Covid-19. Las sanciones a personas por incumplir la normativa sanitaria ascienden a 19. En Valencia, las inspecciones a establecimientos ascienden a 47. Los locales sancionados por incumplir diversos aspectos de la Ley de espectáculos han sido 4 y 15 los que han incumplido alguna de las medidas obligatorias por la normativa de seguridad sanitaria. Durante el dispositivo, han realizado 208 advertencias por no usar la mascarilla o no mantener la distancia de seguridad. Asimismo, ha identificado a 256 personas, ha controlado 12 vehículos. Además, han levantado un acta por tenencia de estupefacientes y dos detenciones por robo con intimidación en Valencia.