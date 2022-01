Robles quiere nuevos liderazgos en pleno acercamiento de Oltra a Díaz

La nueva síndica de Compromís, Papi Robles, cree que su partido, Més, debe fortalecer nuevos liderazgos internos. La portavoz exterioriza una aspiración del partido ante el próximo ciclo electoral. No porque esté en cuestión que Mónica Oltra sea la candidata por tercera vez a las elecciones autonómicas, previsiblemente en mayo de 2023, sino porque en pleno acercamiento a la plataforma que impulsa la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, Més, el antiguo Bloc, quiere tener guardadas en la recámara opciones por lo que pueda pasar.

Robles dijo ayer en una entrevista en À Punt que ella no sabe si Oltra será la candidata autonómica de Compromís porque la vicepresidenta no se lo ha dicho.

Los dos grandes partidos valencianos ya tienen decididos sus candidatos. El socialista Ximo Puig y el popular Carlos Mazón se enfrentarán en las urnas. En la tercera fuerza en el parlamento valenciano, Compromís, se intuye que será Oltra pero todo apunta a que la decisión se tomará in extremis, a juzgar por los precedentes.

Tanto en el 2015 como en el 2019, en las dos ocasiones anteriores en que Oltra fue el cartel electoral de Compromís, las primarias no se convocaron hasta el mismo año electoral. Siguiendo esa lógica, Compromís no se plantearía esta cuestión hasta 2023.

Pero esta vez la situación es distinta. En las dos convocatorias anteriores no había dudas de que Oltra sería la candidata, pero ahora la novedad está en que podría no serlo. Incluso en Més, el partido mayoritario de Compromís se evita dar por sentado que la vicepresidenta repetirá como candidata. «El cartel electoral se decidirá cuando llegue el momento y buscaremos el mejor, tenemos que hablarlo y las personas tienen que tomar sus decisiones personales», dijo ayer la nueva síndica de Compromís, Papi Robles, preguntada por el liderazgo de Oltra en la radio autonómica.

Fuentes del partido aseguran que no hay un debate abierto sobre esta cuestión y que el foco es más mediático que orgánico.

Pero hay runrún interno porque nadie sabe qué decisión va a tomar Oltra cuando llegue el momento y hay un factor novedoso que no concurría en las dos convocatorias electorales anteriores y es que Oltra ya ha abierto la puerta a sumarse a la futura plataforma de la vicepresidenta Díaz, una alianza que no gusta en Més donde aún recuerdan la mala experiencia que supuso sumarse al primer Podemos de Pablo Iglesias.

Pero en Més entienden que sí es necesario tener liderazgos alternativos y lamentan que el que se ha construido con el dimisionario síndic, Fran Ferri, se ha desvanecido con su marcha.

Por eso es sintomático que la nueva síndica se estrene con una férrea defensa de los liderazgos compartidos, de la necesidad de que su partido, Més, tenga liderazgos reconocibles, «muchas caras» dijo ayer Robles que citó al conseller de Educación, Vicent Marzà; a la secretaria general de Més, Àgueda Micó y a ella misma, y que cada uno juegue un papel que permita sumar al proyecto. «Si construimos liderazgos unitarios nos equivocaremos, el liderazgo en Més está en la colectividad», proclamó.

«Tenemos muchas caras y mucha gente que suma a la coalición. Hasta ahora el mejor cartel que hemos podido tener es Oltra y el que tengamos se sustentará en un liderazgo moral pero las personas implicadas tendrán que decidir cuál es su situación y tomar decisiones personales, Oltra tiene que tomar su decisión personal, pero también Marzà o yo misma tenemos que tomar esas decisiones personales y luego tomaremos las colectivas», explicó Robles.

«Oltra tiene un liderazgo bruta, pero a mí no me ha contado lo que quiere hacer; estamos muy centrados en gobernar. Los carteles dan morbo pero no son fundamentales. Su liderazgo es brutal, pero hay muchas personas que suman», añadió.

La plataforma de Díaz

Sobre la relación de Compromís con la plataforma de Díaz, Robles responde que todo se tendrá que dialogar. «Se analizará con calma, se escucharán todas las voces para la decisión más consensuada posible, sabemos que habrá que tomar decisiones».