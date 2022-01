Ómicron, la nueva variante del coronavirus, sigue su cauce con toda su fuerza en las últimas 48 horas en Valencia. El fin de semana ha dejado 34.774 contagios más confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos y 8 fallecidos por coronavirus en la Comunitat Valenciana.

Según ha confirmado la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, cuatro de estas ocho personas fallecidas no estaban vacunadas contra la covid. Es decir, la mitad de valencianos fallecidos por covid en las últimas 48 horas no estaba vacunada.

Estos ocho fallecimientos por coronavirus desde la última actualización -el pasado viernes- son una mujer de 84 años y siete hombres, de entre 55 y 91 años. El total de decesos desde el inicio de la pandemia asciende a 8.288 personas: 936 en la provincia de Castellón, 3.181 en la de Alicante y 4.171 en la de Valencia.

A estas cuatro personas no vacunadas que han fallecido por coronavirus en las 48 horas, hay que sumar la mujer de 37 años que murió hace una semana. La sexta ola también produjo la muerte de un joven de 29 años de Sagunt y un joven de 27 años de València a finales de diciembre de 2021 y no estaban vacunados. Por otro lado, el viernes pasado falleció en la Comunitat Valenciana una mujer de 36 años que sí estaba vacunada, pero no trascendió si tenía patologías previas.

La sexta ola y la variante ómicron del coronavirus en pleno invierno hacen que sea complicado diferenciar la gripe del resfriado y de la covid. Hay un síntoma que podría indicar que se está contagiado de Ómicron. Para averiguar si se ha contraído el virus conviene hacerse un test de antígenos, con precaución para que el resultado sea fiable. En caso de dar positivo consulta cuántos días debes permanecer confinado.

Cada euro invertido en vacunas ahorra 3,4 euros

Por cada euro invertido en comprar y poner vacunas contra la covid, la Sanidad Pública se ahorra 3,4 euros por la reducción de gastos en UCI, de hospitalizaciones, de fallecimientos y de secuelas, según un estudio que publica la revista "Vaccines". El estudio, que ha sido liderado por el área Metropolitana Norte del Instituto Catalán de la Salud (ICS) y el Centro de Estudios de Economía y Salud (CRES-UPF), explica que por cada euro invertido en vacunas el sistema sanitario se ahorra 1,4 en hospitalizaciones, estancias en la UCI o pruebas PCR y TAR. una cifra que aumenta hasta 3,4 euros si además se cuenta la reducción de la mortalidad y de los casos con secuelas.

Según Francesc López Seguí, responsable de la Unidad de Economía de la Salud del Hospital Germans Trias, "vacunarse no sólo es un ejercicio de responsabilidad colectiva en términos de salud, sino también en términos presupuestarios. Que una persona no se vacune hace que otros se infecten, en algunos casos con consecuencias graves o fatales". "Igualmente, que una persona no se vacune tiene una repercusión económica... en un contexto en el que el Sistema Sanitario ha tenido que dedicar muchos millones de euros, de forma extraordinaria, para hacer frente a la situación que vivimos", ha añadido.