La Asamblea de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha reelegido por aclamación esta mañana a Salvador Navarro como presidente. Por aclamación han sido reelegidos también los tres vicepresidentes que representan a las tres provincias: Eva Blasco (CEV Valencia), Joaquín Pérez (CEV Alicante) y Luis Martí (CEV Castelló). Asimismo, ha aprobado la lista con los cien integrantes de la junta directiva que acompañaban a Salvador Navarro.

El actual líder de la patronal autonómica ha reclamado durante su discurso que "los partidos políticos deberían ser responsables y respetar el acuerdo" entre patronal y sindicatos sobre la reforma laboral. Asimismo, ha añadido que los dirigentes empresariales confían en que el trámite parlamentario de convalidación del Real Decreto-ley "mantenga intacto el espíritu y la letra del texto surgido del acuerdo tripartito". En estos momentos, el Gobierno se afana por lograr los apoyos necesarios ante la negativa de sus aliados habituales, como ERC o el PNV, a apoyar el texto sin introducir cambios.

Positivo por covid

Navarro no ha podido asistir presencialmente al cónclave, en el que ha intervenido de forma telemática, al dar positivo este jueves por covid. Al ser proclamado presidente, el secretario de la Asamblea, Miguel Ángel Javaloyes, ha bromeado con el hecho de que estaría en pie recibiendo un aplauso si pudiera estar en la sala, a lo que Navarro ha contestado bromeando con que se le habría visto el pantalón del pijama. Javaloyes, quien ya había anunciado su jubilación, se ha despedido emocionado del cargo. "Ha sido un privilegio haber podid conocer el mundo empresarial en los últimos 14 años", ha asegurado y ha dado las gracias "a Pilar Tomás, a mi lado en la fundación; a Juan Gascó, que nunca me ha dicho que no" y a Salvador Navarro, que me ha permitido que estuviera en la gestación de un nuevo modelo que puede sentar precedente". En reconocimiento a su trabajo, Javaloyes ha recibido de manos de Eva Blasco, presidenta de la asamblea, el mismo detalle que se entregara al rey, "símbolo de la unión entre las tres provincias a la que tanto has contribuido", ha destacado Navarro.

En el salón de actos se encontraban el president de la Generalitat, Ximo Puig, el de la Diputación de València, Toni Gaspar y la delegada de Gobierno, Gloria Calero. También acudieron los consellers de Política Territorial, Arcadi España, de Sanidad, Ana Barceló, Agricultura y Medio Ambiente, Mireia Mollà y de Universidades, Carolina Pascual. Tampoco faltó el director del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca.