La Generalitat encuentra un aliado inesperado en Cataluña en la reforma de la financiación

El Consell acaba de encontrar en Cataluña un aliado inesperado en la reforma del modelo de financiación. La Generalitat catalana regresa al debate sobre el reparto del dinero, del que se había excluido con el procés, y lo hace con posiciones cuya filosofía coincide con las alegaciones planteadas por el Consell, que ha hecho suyas las propuestas del comité de expertos, avaladas también por los partidos, patronal y sindicatos integrados en la plataforma Per un Finançament Just. Ayer mismo el presidente de los populares valencianos, Carlos Mazón, avaló de nuevo el estudio.

Cataluña entra en el debate con un rechazo frontal al documento del Ministerio de Hacienda. También la propuesta del Consell es crítica. En el texto catalán, de diez páginas, frente a las más de 70 del valenciano, el Govern deja claro que todos sus esfuerzos se dirigen hacia la soberanía fiscal plena para Cataluña. Sin embargo, el ejecutivo que preside Pere Aragonès muestra una posición más pragmática que en anteriores negociaciones y, como no alcanza esa soberanía, apuesta por expresar sus alegaciones ante la propuesta del Ministerio de Hacienda.

Así, igual que el Consell, propone que la variable de la despoblación, por la que presionan autonomías con menos habitantes como Castilla y León, Galicia o Asturias, entre otras, y a la que el líder del PP, Pablo Casado, se ha comprometido a potenciar, debería quedarse fuera de la financiación.

El informe valenciano señala que el peso de la despoblación en el sistema debe ser nulo y el catalán sostiene que no debería incorporarse a las variables correctivas, sino ser tratada fuera del modelo, mediante políticas públicas que la reviertan o la atenúen.

Cataluña rechaza incluso el propio concepto de población ajustada, que no se corresponde con la población real que figura en el censo, sino que es un complicado cálculo que determina el coste de los servicios a través de criterios como el gasto sanitario, educativo o el de las políticas sociales, pero también con la sólida presencia en el modelo vigente de elementos como la despoblación, la dispersión o la insularidad. Los expertos valencianos ya han concluido que la despoblación no debe aparecer en el cálculo y que la dispersión no genera más gasto sino menos y que, en cambio, la insularidad sí debe ser tenida muy en cuenta porque encarece los servicios.

Más población real que ajustada

Cataluña considera que el modelo de Hacienda le perjudica porque su población real es más que la ajustada y eso también ocurre con la valenciana, en torno a cinco millones, aunque cuenta por menos. Así, la autonomía vecina considera que debería prevalecer el dato de la población real.

Igual que los expertos valencianos, los catalanes también ponen en cuestión algunos datos estadísticos porque resultan opacos y poco transparentes, el de las tarjetas sanitarias, por ejemplo, porque no es una cifra transparente ya que cada autonomía aporta sus datos pero sin un registro único.

Como el valenciano, el catalán también señala que la propuesta de Hacienda es técnicamente mejorable y deja fuera variables que pueden tener una relación directa con las necesidades.

Mientras, el PPCV asegura que la propuesta catalana perjudica a los valencianos. Mazón pide a Sánchez no sacrificar a la Comunitat para contentar a ERC, que rechaza la población ajustada.