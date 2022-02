Unides Podem confía en Yolanda Díaz para reconfigurar su espacio y lanza guiños a Compromís

La primera respuesta que dan desde Unides Podem al analizar los últimos resultados de su formación en Castilla y León es que no son extrapolables a la Comunitat Valenciana, que hay muchas diferencias sociales y políticas, que este era un territorio complicado para la coalición, más conservador, menos urbano y con una expresión electoral en provincias que dificulta la obtención de representación. Sin embargo, acto seguido, se llama a la reflexión.

"Llevamos tiempo pidiéndolo, se ha cerrado un ciclo político intenso y toca saber qué papel ha de tener Unides Podem en el nuevo", admite la diputada en Corts, Naiara Davó. "Nos toca hacer reflexión y seguir trabajando como hormigas en un nuevo proyecto político que sea capaz de movilizar sectores amplios que antes lo estaban", indica su compañero de bancada y miembro del Consejo Ciudadano de Podem, Ferrán Martínez. "Los resultados de Castilla y León han sido un aviso", corrobora la diputada de Esquerra Unida, Estefanía Blanes.

Unides Podem sabe que su situación de partida es mejor que la de su marca en tierras castellanoleonesas, que forma parte del Consell, pero que hay algo que no acaba de funcionar a nivel global, de siglas. Se ha perdido cierto tirón. Dicen fuentes de la coalición que se está en un periodo más de resistencia que de crecimiento y el miedo cada vez que se abren las urnas es perder representación, como ha ocurrido en el parlamento con sede en Valladolid.

Todas las miradas van hacia la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, (sin carné ni de Podemos ni de IU) y a su futuro proyecto del que no se sabe más que las intenciones futuras. "Unidas Podemos junto con su vicepresidenta Yolanda Díaz están en un proceso de reimpulso y de ensanche del espacio", señalan fuentes de la dirección autonómica de la plataforma que recuerdan que el adelanto electoral que propició el PP en Castilla y León ha llegado cuando este proceso "está en gestación".

Los representantes de la coalición confían en su capacidad de ilusiona y ampliar el espacio. "Es la más valorada y en un momento de desafección hacia los partidos, ella genera simpatías y confianza", remarca Davó. Por su parte, Martínez advierte que "no sería justo dejar que jugara sola" y señala que las organizaciones de la coalición "debemos hacer nuestro papel, tener generosidad y hacer una buena labor de gobierno".

Formar parte de los ejecutivos estatal y autonómico, explica el diputado de Podem, cambia la perspectiva respecto al ciclo anterior, ya no se es fuerza de impugnación sino de orden, de hacer políticas desde las instituciones: "No tiene por qué debilitarnos, pero hay que comunicarlo bien", insiste. "El ciclo es diferente a cuando surgió el primero Podemos", añade Davó, para quien eso también obliga a hacer un "nuevo tipo de discurso; hablar de las cosas más cercanas" y pone de ejemplo el éxito de plataformas como Soria ¡Ya!.

Para la parlamentaria todavía se está "a tiempo y con oportunidades" de esa "reformulación" que ha de incluir "nuevos liderazgos" y también "nuevas siglas". "Igual que Unides Podem sirvió para superar a Podem, ahora hay que pensar en una nueva herramienta que permita reformular el conjunto del proyecto", remarca. Palabras parecidas a la reflexión que hacía el exlíder de Podem, Antonio Montiel, en este periódico: "Si no se construye pronto una alternativa política solvente y transversal que canalice el malestar existente, ese hueco lo pueden llenar propuestas localistas de expresión del puro malestar ciudadano o, lo que es peor, el populismo de extrema derecha".

Y si una parte importante de las miradas de Unides Podem están puestas en Yolanda Díaz, no menos destacable son los guiños a Compromís y a una posible candidatura conjunta. Si se tratara de una aplicación para ligar, los valencianistas no han dejado de recibir 'me gustas' de parte de dirigentes de Unides Podem que no dejan de tirar la caña a esta posible unión electoral, no son en elecciones generales, sino también en autonómicas y municipales.

"Siempre nos hemos mostrado favorables a ampliar el espacio y a pactar con Compromís", dice Blanes desde EU, que presumen de ser los más experimentados en este tipo de cócteles ante las urnas. También en Podem, Ferran Martínez muestra este interés, aunque sabe que en la formación de Mónica Oltra, Joan Baldoví o Vicent Marzà hay diferentes sensibilidades, con Oltra y su partido (Iniciativa) más próximos y la rama más nacionalista, Més, más distantes. "Es algo que no depende de nosotros", señala Martínez quien destaca que lo importante, más de ir juntos o no, es que no haya una confrontación directa, sino que se genere "un virtuosismo en el papel de cada uno".