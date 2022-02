No hacer sangre, tomar cierta distancia y desde allí mostrar que, como el colesterol, "hay buena política y mala política". La guerra en el PP lo inunda todo en la actualidad política y llega hasta el seminario de invierno del Consell en la Vila-Joiosa. Desde allí, el president de la Generalitat, Ximo Puig, no hurga en el cisma interno del principal partido de la oposición más allá de pedir "responsabilidad", "no frivolizar" y criticar que con tanto cuchillo volando entre Ayuso y Casado, los filos acaban cortando a la política, en general.

Puig defiende que la agenda de la Comunitat Valenciana y la Generalitat "está en superar la pandemia y la recuperación económica" mientras que "otros están a otras cosas". Así, insiste en que no quiere "frivolizar la política" porque ya "hay demasiada frivolidad". Y asegura: "le están haciendo mucho daño a la política". Y aunque no hay mención expresa a ello, Puig es consciente que en río revuelto, es la 'antipolítica' la que acaba sacando tajada. La guerra de Casado y Ayuso debilita al PP de Mazón a 15 meses de elecciones "Esto es como el colesterol, hay política buena y política mala", asegura el jefe del Consell quien defiende que la política "buena" es necesaria, "es la única manera de construir sociedad, no es negativa, todo lo contrario" y destaca que en la Comunitat Valenciana "estamos en otra historia". En este sentido, Puig destaca que actualmente en la Comunitat Valenciana "no sabemos de investigaciones ni corrupciones", algo que sitúa en el pasado: "Hemos superado esa etapa y hemos de tener claro que no podemos volver atrás". "Es la lección que podemos tomar en Madrid", insiste. Sobre el apoyo que Carlos Mazón, líder el PPCV, a Pablo Casado tal como ha mostrado por Twitter, Puig se desmarca e indica que respeta "absolutamente" a todos los adversarios políticos y recuerda que "cada uno toma sus decisiones y su responsabilidad". Su única aportación al caso es recordar que la Comunitat Valenciana "ya pasó por eso y no debe volver a eso".