El Consell expropia el suelo de Parc Sagunt II ante la llegada de la gigafactoría de Volkswagen

La planta valenciana conlleva una inversión de 2.000 millones de euros (una parte importante de ellos procedentes de los fondos europeos de reconstrucción). El fabricante alemán no desvelará su elección hasta que el Ministerio de Industria abra la convocatoria del proyecto estratégico de recuperación y transformación económica (Perte) para el vehículo eléctrico. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, aseguró ayer desde Bruselas que «es cuestión de días» que se ponga en marcha la convocatoria de ayudas del Perte para el sector de la automoción.

La complementariedad con Ford en Almussafes, que pugna por conseguir la asignación de dos coches eléctricos que compartiría plataforma con modelos de Volkswagen, es una de las claves que han empujado hacia Sagunt la inversión alemana.

La revista especializada del sector 'Tribuna de la Automoción' confirmó ayer que el Grupo Volkswagen «ya ha tomado una decisión en firme» sobre la elección de Sagunt. Otras fuentes solventes del sector ratificaron a este periódico dicha opción. La multinacional alemana mantiene la prudencia y asegura que no ha tomado una decisión definitiva y que depende de diferentes criterios técnicos, económicos y logísticos «incluido el potencial apoyo del Gobierno». La firma añade: «anunciaremos los correspondientes planes en su debido momento. Hasta entonces, no haremos más comentarios».

La multinacional alemana quiere aprovechar las conexiones y el terreno libre en la ampliación del parque logístico para producir las celdas que equiparán las baterías de los coche eléctricos que tiene previsto producir en Cataluña y Navarra. La empresa germana se ha decantado por Sagunt frente a Extremadura porque reduce costes logísticos y tiene acceso a personal cualificado.

La empresa alemana tiene en mente producir 500.000 vehículos eléctricos al año con la marca Seat en las instalaciones de Martorell y otros 400.000 de Volkswagen en la planta de Landaben. Según sus cálculos, en 2030 serán necesarios tres centros de producción de baterías para contar con una capacidad de entre 69 gigavatios/hora y 72 gigavatios/hora, el mínimo necesarios para equipar un millón y medio de coches eléctricos que se calcula que saldrán de todas las plantas españolas. El proyecto de Sagunt tendrá una capacidad de 40 gigavatios/hora. La multinacional insiste en que como primer paso planean presentarse al Perte con fondos europeos una vez que el Gobierno de España abra la convocatoria.

La empresa pública Espais Econòmics Empresarials (EEE) ya es propietaria de 1,3 millones de metros cuadrados y va a expropiar otros 4,3 millones. El Consell informó ayer de que la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia ha aprobado definitivamente el ‘Proyecto de Expropiación por Tasación Conjunta de los terrenos de Parc Sagunt II’ por el que la administración está adquiriendo el terreno que incrementará el patrimonio público del suelo de carácter industrial. Según destacó el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, «el proyecto de expropiación cuenta con un presupuesto de más de 56 millones de euros».

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, subrayó ayer que la decisión de hacer pública la ubicación de la gigafactoría de baterías «le corresponde a Volkswagen». «Estamos haciendo un esfuerzo para la atracción de empresas, creando un entorno muy favorable gracias al diálogo social. Intentamos generar prosperidad. No puedo decir nada más». Puig confirmó que Volkswagen está pendiente de la publicación del Perte, que en principio saldrá la semana que viene. «Aspiramos a la decisión más correcta. Yo no puedo decir nada. Creo que no debo decir nada», insistió el jefe del Consell al respecto. Para la ejecución del proyecto, la Generalitat ha acelerado los trámites y ha habilitado el espacio necesario tras aprobar la declaración ambiental y territorial estratégica, según confirmó la Conselleria de Transición Ecológica la semana pasada.