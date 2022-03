La derecha vuelve a pedir la salida de Mónica Oltra que habla de «cacería»

Las portavoces de PP, Ciudadanos y Vox volvieron ayer a reclamar la dimisión de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra por el caso de la menor abusada. Los tres partidos piden que si no lo hace ella, la destituya el jefe del Consell.

La ultraderecha figura como acusación popular en el caso del exmarido condenado por abusos a una menor y va a insistir en este asunto, y el PP aseguró que se han conocido hechos relevantes como que la directora del centro en el que trabajaba la expareja de Oltra y la directora territorial conocían la identidad y la conexión con la vicepresidenta antes de la fecha en la que esta admite que conoció los hechos, y que el informe «parajudicial» fue encargado por un alto cargo de la Conselleria de Igualdad para desacreditar la versión de la víctima.

A pleno

Mientras, Ciudadanos anunció que llevará al pleno una iniciativa que exige al president Ximo Puig que destituya a Oltra o que le quite las competencias de menores por el caso de abusos a una menor tutelada. La portavoz de Ciudadanos, Ruth Merino, se refirió a una información, según la cual, «un alto cargo de la Conselleria de Igualdad ha manifestado en sede judicial que recibió ordenes para confeccionar un expediente paralelo en el caso de los abusos del ex marido de Oltra». En respuesta, Oltra se preguntó: «¿Quién dice que ha dicho eso? Eso no es así, ni lo ha dicho nadie».

Oltra comentó que todos los días se pide su dimisión y que existe una «persecución política, una cacería de la extrema derecha sostenida con mentiras y en la que el PP va a rebufo»; y añadió que esa persecución incluye a funcionarios y trabajadores públicos y entidades sin ánimo de lucro que hacen su trabajo profesional.

La síndica de Compromís, Papi Robles, se mostró «bastante sorprendida de cómo» desde la oposición en la cámara, «se hace un seguimiento absoluto de una estrategia tejida por la extrema derecha y se le dedica más tiempo que a hacer políticas de oposición». Además, criticó que «se juzgue un proceso judicial» por parte de grupos de Les Corts. «Acabo de sentir vergüenza de ciertas declaraciones que no respetan un proceso judicial que está en proceso», aseveró.