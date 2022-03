Puig sale en defensa de Oltra ante la investigación a su conselleria y rechaza las peticiones de destitución

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha mostrado esta mañana en las Corts su total apoyo a la vicepresidenta, Mónica Oltra, que atraviesa su peor momento político con la investigación abierta por un juzgado de València contra 13 cargos y funcionarios dependientes de la Conselleria de Igualdad. Un asunto que empieza a preocuparse muy seriamente en el Botànic por el recorrido judicial que puede tener y por si afecta directamente a la figura de la vicepresidenta.

Pero mientras la Justicia hace su camino, el presidente ha asegurado esta mañana en la sesión de control en las Corts que tiene una confianza absoluta en la vicepresidenta y en la Justicia y también en los funcionarios del Consell investigados por un presunto ocultamiento en el caso de abusos sexuales que sufrió una menor tutelada.

Puig de esta forma ha rechazado las peticiones de destitución de la oposición que reclama a Oltra que asuma las responsabilidades políticas porque son distintas a las judiciales. PP, Cs y Vox han exigido esta mañana la asunción de responsabilidades políticas por un presunto encubrimiento de los abusos que sufrió en un centro una menor tutelada a manos del exmarido de Oltra, que ha sido condenado a cinco años por estos hechos.

Mientras, Oltra ha asegurado que en los tiempos de Catalá como consellera de Educación, cuatro niños de un centro dependiente sufrieron abusos y la conselleria no se hizo nada. Los hechos se denunciaron en 2013 asegura la vicepresidenta. Catalá responde que ella nunca ha gestionado las políticas de menores.

Mientras, la petición que el PP realizó en su momento para que la Europa investigará los casos de abusos sexuales relacionados con la conselleria que dirige Mónica Oltra no tendrá recorrido en la Comisión Europea aunque sí en el Comité de Peticiones.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado que la Comisión Europea ha realizado un informe que resuelve que hay que rechazar la denuncia de los populares. Según ha dicho, no hay nada que analizar en el Comité de Peticiones, aunque desde el PP aseguran que la denuncia sigue su curso.

El jefe del Consell ha asegurado que lo único que existe es un intento del PP de dañar permanentemente la imagen de la vicepresidenta. "Dudo que ustedes quieran saber la verdad", ha dicho Puig, que ha añadido que confía absolutamente en la vicepresidenta.

Según el documento al que ha aludido Puig, la Comisión Europea solo puede intervenir ante los Estados miembros en el ámbito de los derechos fundamentales si se trata de una cuestión de Derecho de la Unión Europea. El funcionamiento de las agencias españolas de protección de menores se rige por la legislación española, añaden.

Además, la Comisión no puede intervenir en casos individuales y, por tanto, corresponde a los Estados miembros, incluidas sus autoridades judiciales, garantizar que los derechos fundamentales se respetan y protegen efectivamente, de conformidad con su legislación nacional y sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Por lo tanto, la reparación debe buscarse a nivel nacional.

Puig ha señalado esta mañana que el asunto de la menor abusada en un centro de menores tutelado por la Generalitat está judicializado y que confía absolutamente en la Justicia, en la vicepresidenta y en los funcionarios.

La portavoz del PP, María José Catalá, ha calificado de insostenible la situación generada por la investigación a la conselleria de Oltra y ha exigido responsabilidad política.

Ha dicho que la gestión de Oltra es hoy el principal lastre en la gestión del Consell. "Su silencio delata debilidad, está atado de pies y manos, solo quiere mantenerse en el sillón". "No hay ninguna cacería, hay un juez que quiere saber la verdad y una niña abusada que quiere justicia, no puede ponerse de perfil cuando todo el equipo directivo de la conselleria está citado a declarar, no puede seguir evitando la responsabilidad política de este caso, eran ustedes los que diferenciaban las responsabilidades judiciales de la política", ha añadido Catalá. "El tiempo de la ejemplaridad se acaba", ha rematado la síndica adjunta, Elena Bastidas.