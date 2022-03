El Consell ingresa mil millones con impuestos que Sánchez quiere rebajar

La propuesta fiscal del Gobierno de España, que todavía está por concretar, con la que va a intentar bajar el precio de las energías y mitigar de alguna forma el alza de la factura que afecta especialmente a las familias y empresas tiene en el punto de mira el impuesto de los carburantes.

Así, los impuestos que están relacionados con las energías, especialmente el de hidrocarburos, cuya recaudación tiene una parte cedida a las comunidades autónomas ocupa en este momento el centro del debate por las intenciones del Gobierno y después de que el único candidato a liderar el PP, Alberto Núñez Feijóo, haya acusado al Ejecutivo de estar «forrándose» con la subida de la luz y de la gasolina porque la mitad del precio que se paga por la luz y los carburantes son impuestos.

Pagar los servicios

Ello pese a que ese dinero sirve para financiar los servicios que presta el Estado y también las autonomías, entre ellas la Xunta de Galicia o la Generalitat valenciana.

Según los datos recabados por este diario, la Generalitat ingresa en torno a mil millones de euros por impuestos derivados de los hidrocarburos y de la electricidad. En concreto, recaudó en el último año completo, el de 2021, un total de 811 millones por los impuestos de los combustibles, además de otros 151 derivados del impuesto que grava la energía.

La cifra fue muy similar en el ejercicio anterior, 2020, aunque es el año del confinamiento y por tanto los desplazamientos fueron más limitados, pero aún así los ingresos de la Generalitat por esta vía alcanzaron los 884 millones más otros 147 de la electricidad. La fórmula que está establecida para el ingreso es que el Gobierno recauda y cede una parte a las autonomías, en concreto el 58% en el caso de hidrocarburos.

Pero el Consell no tiene más información sobre los planes del Gobierno. Y por tanto desconoce si la recaudación que ingresa anualmente puede verse afectada con la idea de Sánchez de rebajar el impuesto que pagan los consumidores cuando respostan. Tampoco la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha concretado la forma en la que se abordará.

Pero lo que sí se sabe es que el impuesto se reparte a través del modelo de financiación, cuyo funcionamiento es muy complejo porque tiene numerosos fondos que modulan las cantidades que reciben las autonomías, por lo que puede darse el caso de que no afecte a los ingresos autonómicos de la autonomía peor financiada de España. Existe la posibilidad de que la Generalitat no se vea afectada porque el sistema regula que si la merma de ingresos viene derivada de un cambio de legislación promovido por el Gobierno las autonomías tienen que verse compensadas de alguna manera.

En la Conferencia de Presidentes del fin de semana en La Palma, el Gobierno de coalición y las autonomías acordaron buscar medidas como abordar rebajas fiscales para amortiguar el impacto de los precios de la energía en los recibos de las familias y las empresas, así como desvincular el precio del gas del precio de la electricidad o intervenir los precios, como defendía el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Pero por ahora, el Consell no se pronuncia sobre la idea del Gobierno de rebajar los impuestos de hidrocarburos porque no sabe si le perjudicará o incluso puede beneficiarle, apuntan. Se han dado cambios normativos en los que las autonomías no han visto modificados sus ingresos.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que el Ejecutivo estatal está abierto a revisar a la baja la fiscalidad de los productos más afectados por el aumento de la inflación, entre ellos los carburantes, como parte del paquete de medidas que se está preparando para hacer frente al impacto económico de la guerra en Ucrania.