La nieta de Ros Casares: "Mi abuelo no era cazador furtivo. No pasas un elefante por aduanas si no es legal" La causa penal por la colección de animales disecados intervenida en Bétera a la familia Ros Casares está abocada al archivo ya que las piezas son anteriores a la ley que prohíbe la tenencia y el presunto autor ya ha fallecido