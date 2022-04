Colomer se plantea dimitir si la tasa turística sale adelante

La dimisión "es un escenario" para el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, si la tasa a las pernoctaciones turísticas sale adelante. Colomer insinuó este martes durante una entrevista en À Punt la posibilidad de dejar su puesto en el Consell si las Corts votan a favor de la tasa turística que firman PSPV, Compromís y Unides Podem y contra la que Colomer se ha mostrado abiertamente contrario desde el inicio.

Preguntado directamente sobre si piensa dejar su cargo en el ejecutivo valenciano, en el que es el máximo responsable de turismo, Colomer esbozó un "es un escenario", un planteamiento que, admitió, "no es una medida de presión". No obstante, el secretario autonómico indicó que su esperanza es que "se rebobine" y que finalmente no se apruebe la tasa próximamente en la sede parlamentaria como está previsto.

Pocos minutos después, el president de la Generalitat, Ximo Puig, compañero de partido de Colomer, le mostró su total confianza y volvió a rebajar las expectativas de la tasa turística ya que, indicó, "no se va a implantar en prácticamente ninguna ciudad". El texto acordado por las tres formaciones del Botànic deja en manos de los ayuntamientos la capacidad para aplicar o no un impuesto a las pernoctaciones que va desde los 50 céntimos hasta los dos euros por noche.

Colomer insistió durante la entrevista en la televisión pública que su opinión "es bien conocida en el partido y en el sector" y calificó la medida de inoportuna y "surrealista". Su postura es contraria a la defendida por la formación en las Corts que sí que ha rubricado esta medida. "No conozco a ningún alcalde o concejal socialista que esté de acuerdo en esta cuestión", replicó por su parte Colomer quien insistió que en el último congreso del partido se votó en contra de esta propuesta.

Sin embargo, pese a ello, el acuerdo con Compromís y Unides Podem se firmó pocas semanas después, algo frente a lo que considera no sentirse desautorizado: "Creo que convivir con una cierta disparidad de criterios en alguna cuestión concreta podría ser un hecho de normalización democrática algún día, aunque ahora llama la atención".