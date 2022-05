Compromís toma la delantera y consolida su frente territorial, que abre a Podemos

Compromís ya tiene su propio frente. No es tan amplio como el que proyecta la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, que no ha empezado con buen pie por lo visto en las últimas horas en Andalucía, pero es un frente al fin y al cabo.

Una alianza con formaciones de distintos territorios (Chunta Aragonesista, Més per Mallorca o Más Madrid, además de Verdes Equo) que, según han dicho esta mañana, está abierta a quien quiera sumarse, en referencia a Unidas Podemos. Es un acuerdo estratégico entre fuerzas que ya mantienen desde hace años una colaboración de igual a igual pero sin presencia de la coalición morada.

Es un comenzar a andar y, sobre todo, tomar la delantera con formaciones con las que Compromís tiene cercanía desde siempre y en espera de que ver qué depara el futuro. Falta un año y medio hasta las elecciones generales y nadie sabe si cuajará o no el frente que proyecta Díaz y cuál será la fórmula de entendimiento, y sí la hay, de la izquierda para esos comicios.

Respecto a las autonómicas, la formación con más fuerza a la izquierda del PSPV en la Comunitat Valenciana es Compromís, eso es indiscutible, y serán las encuestas o la atmósfera electoral a la que se llegue dentro de un año la que decidirá si se dan las circunstancias para una alianza autonómica con Unides Podem o no.

Si Podem llega a la campaña electoral con unas expectativas que le aseguren un porcentaje suficiente para obtener representación en las Corts y supera holgadamente el cinco por ciento necesario para obtener diputados en el parlamento valenciano pues cada uno se presentará en solitario, que es lo ha ocurrido en las dos últimas convocatorias, 2015 y 2019.

Pero si ocurre que Unides Podem no llega a ese listón electoral o llega muy justo entonces sí es muy probable que se decida no correr el riesgo y ambas coaliciones tengan que unirse porque de otra forma puede peligrar el Botànic. Pero eso ya llegará. De momento, Compromís consolida su frente "semiamplio". Los precedentes de coalición entre Compromís y Podem no han dejado buenas sensaciones en Compromís. Cuando concurrieron en coalición, pasó dos veces primero en las generales de 2015 y después en las de 2016, la relación nunca fue excelente, más bien al contrario.

Así, representantes de los tres partidos de Compromis, Més, Iniciativa y Verds, han participado esta mañana en València en un encuentro que seguirá esta tarde con las formaciones de izquierda territorial, todas minoritarias y con escasa representación en el Congreso, con las que mantienen afinidad y trabajo conjunto en el Congreso y el Senado.

El portavoz en el Congreso, Joan Baldoví, ha asegurado que el llamado Acuerdo del Turia (que firman los partidos que acuden a València) es el de una "familia" conformada con miembros que piensan lo mismo y que deciden dar el paso contra las pulsiones centralistas, una alianza entre formaciones que hacen la política desde el territorio y que comparten muchos valores políticos, ha dicho.

"Ya veremos si la familia crece", ha respondido Baldoví esta mañana preguntado por si esa familia espera un miembro más con Unidas Podemos. "Si hay algún partido con capacidad de sumar es Compromís, que está muy cómodo con Más País donde cada uno toma sus decisiones en sus territorios", señala Baldoví que ha dejado el campo abierto a más socios.

Mientras, Íñigo Errejón ha remarcado que este acuerdo político es una alianza de futuro entre formaciones que se respetan y defienden políticas similares. Es también un mensaje al Gobierno para que la legislatura no se detenga y la izquierda se ponga a la defensiva, señala. Al contrario, pide tomar la iniciativa. "Un acuerdo de colaboración política con respeto a todas las fuerzas y territorios y que queremos que siga creciendo, pero es un mensaje para que esta legislatura avance", ha dicho.

No hay elecciones generales convocadas, ha remarcado Errejón, que ha desligado el acuerdo de una alianza electoral, pero ha señalado que están abiertos a quien quieran sumarse. "Este acuerdo no es incompatible con nada" y por tanto puede sumarse quien quiera. Preguntado por la situación de Andalucía, Errejón explica que en esa autonomía hay una candidatura presentada que es 'Por Andalucía', que han formado las organizaciones en el territorio, pero ha evitado decir nada directamente sobre Podemos y los problemas jurídicos para sumarse al frente al presentarse fuera de plazo.