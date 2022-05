A esta hora, tarde del lunes 9 de mayo, la crisis del Consell a raíz de la salida de Manolo Mata del cargo de síndic del PSPV en Les Corts sigue ganando fuerza. A esta hora, la opción de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, como nueva portavoz parlamentaria socialista sigue sumando enteros. A esta hora, el Consell se encamina hacia una remodelación amplia en su parte socialista, la que está en manos del president, Ximo Puig. A esta hora, los cuatro consellers de Compromís quedarían tal como están, porque la coalición se muestra reacia a cambios (los dos de Unides Podem quedarían fuera del movimiento). Puig ha insistido esta mañana en el límite temporal para la renovación del síndic en Corts: el próximo pleno en la Cámara. Eso será la semana que viene, porque esta no hay. Significa que la crisis del Ejecutivo, si finalmente es, tendrá que estar para el miércoles día 17, cuando comenzará el pleno. Lo ideal sería que el nuevo portavoz estuviera ya en la junta de síndics del martes de la semana próxima, pero no es obligatorio.

Por tanto, en el Palau de la Generalitat manejan ahora dos calendarios. Uno, más rápido, pasa por anunciar los cambios miércoles o jueves de esta semana, hacer el cambio de carteras el mismo jueves o el viernes antes del pleno del Consell y que los nuevos ya debuten ese día. El segundo, algo más lento, pasa por anunciar los nombres de los nuevos consellers o durante el fin de semana próximo o lunes, celebrar un pleno extraordinario del Consell en los primeros días de la semana y que así el síndic (o la síndica) se estrene el miércoles o incluso en la junta de la víspera.

Al margen de los tiempos, Puig ha de decidir el alcance de la remodelación pensando en “un impulso” político en el año final de la legislatura. En esa idea ha vuelto a incidir esta mañana en Almenara. A esta hora, todo es posible, pero la opción con más enteros es una reforma amplia de la parte socialista. Como publicó este diario, alcanzaría a Sanidad, con el traslado de Barceló a la sindicatura en Corts, y solo estaría segura la continuidad en su puesto actual de la titular de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo. Las conselleries de Innovación (Carolina Pascual) y Hacienda (Vicent Soler) podrían tener nuevo responsable, mientras que el de Territorio, Arcadi España, podría desplazarse a otra área o incluso sumar competencias de otro departamento al suyo para estar al frente de una macroconselleria (o una vicepresidencia sin nombre de tal). Es una opción que Puig tiene encima de la mesa, ha podido saber este diario. Arcadi España ha sido director del gabinete de Presidencia, es la persona de más confianza del president en el Gobierno valenciano, se ha marcado algunos tantos en estos tres años en Territorio (la tarjeta unificada de movilidad o la apertura de la nueva línea de metro de València, L10, prevista para este lunes) y ha colaborado en el gran hito de la legislatura: la gigafactoría de baterías eléctricas de Sagunt.

Mientras, la frase de Puig del pasado sábado subrayando la oportunidad ahora de relanzar el Consell no ha hecho mella en los socios de Compromís. Según consultas en las cúpulas de Més e Iniciativa (el partido de la líder de la coalición y vicepresidenta, Mónica Oltra), la opción de cambiar alguno de sus cuatro miembros del Ejecutivo no se plantea. “No vemos la necesidad de cambiar las cosas que funcionan”, apuntaba ayer un dirigente de Iniciativa en privado, que señalaba que los equipos están centrados en la gestión y el remate de la legislatura. Algunas voces en Més reconocen que hay consellers que llevan mucho tiempo y que el cambio podría ser un impulso, pero a continuación precisan que no lo ven viable en la coyuntura actual. Así, Oltra, Vicent Marzà, Rafa Climent y Mireia Mollà se mantendrían al menos hasta las próximas elecciones.