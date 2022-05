Per a un llec els matisos no són importants

Per a un jurista els matisos són substancials

No hi ha 3 sentències sinó 2.

En cap d'elles, en els fets provats, s'esmenta a l'Administració. Ni per a bé ni per a mal.

Bravo (que és jurista) sap que està mentint:https://t.co/wnNWlmAqTa pic.twitter.com/B1tHcjePjU