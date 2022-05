11:45

Marzà asegura que ahora continuará como diputado (cuenta con escaño en Les Corts por Castellón) y que desde allí "estaré construyendo una sociedad más justa donde esté", sin negar que vaya a ser candidato. "No quiero aprovechar estar en la visibilidad de una conselleria para en paralelo dejar la conselleria y trabajar en cuestiones más partidistas. He decidido no hacerlo. Y por ello me centro en una de las partes más necesarias para aportar experiencia. Creo que es sano y bueno que hagamos estos movimientos y no patrimonialicemos los cargos", ha justificado Marzà, visiblemente emocionado, sobre su decisión.