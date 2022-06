Les Corts entran en modo campaña y la unidad por la financiación acaba en choque de bloques

Unidad política y año de elecciones es un binomio de difícil encaje. El acto de este viernes en Les Corts para buscar una posición conjunta con la que presionar al Gobierno central para reformar el sistema de financiación autonómica exhibió las diferencias entre bloques y lejos de lograr una única voz valenciana se convirtió en un cruce de reproches entre izquierda y derecha con la ausencia de la ultraderecha. Solo Compromís pasó a la acción con la presentación de una proposición de ley para modificar las normas que perjudican a la Comunitat Valenciana.

El intercambio de acusaciones lo abrió la síndica del PSPV, Ana Barceló, al celebrar que el PP sí se hubiera sumado en esta ocasión al acto reivindicativo «a diferencia de 2017», cuando hubo «ausencias y consecuencias». En todo caso, la portavoz llamó -con escaso éxito- a «forjar un gran acuerdo desde el consenso» para «compensar» la infrafinanciación que sufre la C. Valenciana y que ha generado el 78 % de su deuda.

Su homóloga en el PP, María José Catalá, entró al trapo y acusó al PSPV de guardar un «silencio cómplice» ante la inacción del Ejecutivo de Pedro Sánchez. «Ya no es la prioridad ni para el Gobierno, ni para el PSPV ni para Compromís», criticó antes de afear la ausencia del president Ximo Puig en el acto. Solo el conseller Rafa Climent acudió en representación del Consell.

Aitana Mas, portavoz de Compromís, recordó también la ausencia del PP al acto de 2017. «No sé si porque gobernaba su partido en Madrid», reflexionó con ironía. En todo caso, pidió aparcar reproches y «marcar objetivos tangibles» como la proposición de ley que, avanzó, la coalición va a presentar en el Congreso y en la plantea modificar algunos de los principales conceptos que son la base de la infrafinanciación valenciana, como el de población ajustada, que la coalición pide sustituir por el de la «población de derecho». Es decir, la que aparece contabilizada en el padrón y que se ajusta más al peso poblacional real de cada territorio.

Ciudadanos, representado por su síndica Ruth Merino, no hizo distinciones al cargar contra «PP y PSOE» por «dar la espalda a los valencianos» y llamó a marcar objetivos concretos en el calendario de la financiación.

Ferran Martínez, diputado de Unides Podem, lamentó el cariz que estaba tomando un acto pensado para trasladar unidad. «Tenía la esperanza de no repetir el debate de siempre y anteponer la lógica de país a la lógica política, pero no lo estamos consiguiendo», criticó. El representante morado reivindicó la necesidad de una reforma fiscal progresiva que permita mayores recursos al Estado, la única vía de que no haya «ganadores y perdedores» y se pueda lograr un acuerdo, según entiende Podem.

El encontronazo se mantuvo en el segundo bloque, reservado para los representantes de los partidos en Congreso y Senado. El socialista Vicent Sarrià incidió en que «las posiciones de Feijóo no van en la dirección» que defiende el PPCV, mientras el senador y expresident popular Alberto Fabra situó la pelota de la reforma en el tejado «del Botànic y del Gobierno» y admitió que en su época tenían «poco dinero» y no podían «hacer mucho».