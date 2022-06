Ayuso atribuye la deuda valenciana al Botànic y olvida la financiación

Isabel Díaz Ayuso lo niega todo. Ni Madrid hace dumping fiscal ni la Comunitat Valenciana está infrafinanciada. La presidenta de la Comunidad de Madrid aterrizó ayer en València para reunirse con el empresariado valenciano y, como anticipó María José Catalá (PP) el día previo en las Corts, dar una «lección magistral de bajada de impuestos» al president Ximo Puig. Del tema se habló y mucho, pues la popular madrileña centró su intervención en ensalzar su modelo fiscal neoliberal ante los líderes de las firmas más importantes de la C. Valenciana, a quienes de paso abrió las puertas de la capital para sus compañías entonando la seductora melodía de bajar impuestos y reducir la burocracia.

La master class de Ayuso, sin embargo, tuvo algunas lagunas ya que trató de ligar la deuda pública de ambos territorios con la distinta gestión de los tributos, pero obvió que casi el 80 % del pasivo valenciano deriva de la infrafinanciación que sufre la Generalitat, algo en lo que coinciden todas las fuerzas políticas del Consell salvo la ultraderecha, y no de esa política tributaria de la que alardeó la popular.

Ayuso fue fiel a su estilo y entró al choque frontal con el Botànic desde el principio, aunque sin nombrar a ninguno de sus integrantes. Solo Pedro Sánchez mereció mención personal. Ante un auditorio entregado a la «política más conocida y reconocida del momento» y «no solo en Madrid», como la definió en su presentación el anfitrión y presidente de AVE, Vicente Boluda, la presidenta madrileña sacó pecho de la bonanza económica de su región y lamentó «que no suceda lo mismo» en la C. Valenciana.

«Es la segunda [autonomía] más endeudada de España, pero hay que ser respetuoso con las facturas porque la fiesta la paga alguien», dijo atribuyendo la diferencia de recursos de los que gozan una y otra autonomía a esa diferente presión impositiva, que es precisamente por la muchos territorios, con el Consell a la cabeza, le acusan de dumping fiscal -aprovechar el efecto capitalidad de Madrid para bajar impuestos y atraer a empresas y patrimonios de otros lugares del Estado que no pueden permitirse tales rebajas-, algo que la popular tildó de «excusas de mal estudiante».

Política "confiscatoria"

De hecho, implícitamente culpó a la política tributaria «confiscatoria» del Consell de ser la artífice de la deuda histórica valencia, olvidándose por completo de la infrafinanciación que castiga a la C. Valenciana y que es la causante del 78 % de los más de 50.000 millones de deuda pública que acumula la Generalitat. Unas cifras avaladas por el Síndic de Comptes y el Ivie, así como por el propio PP valenciano de Mazón.

Pero poco parece importarle a Ayuso el sistema de reparto autonómico, al cual no hizo referencia en toda su intervención pero sin el que resulta imposible contextualizar algunas de las comparaciones que lanzó. Llegó incluso a enumerar algunos de los agravios que este sistema causa a los valencianos, como que la deuda pública que soporta un habitante de la C. Valenciana «es el doble» que la de un madrileño o que desde 2015 la Generalitat agrava su deuda en 160 millones de euros al mes.

Pero la popular insistió en que Madrid juega limpio en materia fiscal. «Es un sistema justo que busca que el dinero esté en el bolsillo del ciudadano, no recaudar a cualquier precio», defendió antes de aseverar que «el problema de la C. Valenciana no es Madrid». Así, aseguró que «siempre que bajamos impuestos sube la recaudación» y cargó contra la «armonización fiscal» que propone el Gobierno. «No podemos despreciar a los que más pagan», dijo Ayuso antes de pedir ser «agradecidos con los que más aportan».

Ayuso quería dejar bien claro que Madrid trata bien a las rentas altas y también a las empresas, a cuyos líderes ofreció una «regulación reducida para no asfixiar su libertad» y un marco «jurídico y fiscal estable y predecible». Además de esa labor de seducción a los patronos, recomendó a los valencianos seguir el ejemplo andaluz: «Del socialismo se sale», concluyó entre una cerrada ovación.