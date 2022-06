El socialista Rafael Rubio pide levantar el secreto de cinco piezas del 'caso Azud'

El exportavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Rafael Rubio, ha presentado un recurso de apelación, sobre el que decidirá la sección tercera de la Audiencia de València, para que deje sin efecto al auto de 29 de abril de 2022 en el que la magistrada del Juzgado de Instrucción 13 acordaba el secreto de las piezas 2 a 6 del caso Azud y revoque las prórrogas de secreto acordadas, según el escrito, al que ha tenido acceso Levante-EMV, diario del mismo grupo que Mediterráneo. La defensa de Rubio alega que «al mantenerse el secreto en nada menos que en 5 piezas, desconociendo si existe identidad de investigados total o parcial entre las partes de la causa que es accesible y la que se mantiene secreta, o si los hechos de unas guardan relación, relevancia y trascendencia en la otra, no es posible el ejercicio del derecho de defensa con plenas garantías».

Rubio, investigado en el caso Azud por el supuesto cobro de 300.000 euros en comisiones de Jaime Febrer (el empresario promotor también investigado en la trama), alega que «la declaración de secreto de cinco piezas (que no es baladí), amenaza hasta dejar irreconocible el derecho de defensa, porque no es posible articular estrategia alguna aunque fuere por los potenciales riesgos de que lo dicho (o practicado) aquí incrimine allí (o al revés). Y es que el derecho de defensa para ser tal, para ser reconocible y no quede afectado su núcleo esencial, requiere una cabal delimitación del marco fáctico y esto no sucede si parte notable de la investigación está declarada secreta».

«Una mera entelequia»

Por ello, el exportavoz socialista y exsubdelegado del Gobierno considera que «el levantamiento parcial del secreto constituye una mera entelequia en la medida que del mismo solo se posibilita una defensa irreconocible de los intereses de las partes, y especialmente de las pasivas al desconocer su afectación objetiva y subjetiva por las piezas que se mantienen secretas. En consecuencia, el levantamiento del secreto parcial, no es más que una mera apariencia porque formalmente se faculta el acceso a la causa, pero materialmente este acceso resulta irrelevante porque carece de función alguna al limitar y/o inhabilitar el derecho de defensa».

Y concluye la defensa del exportavoz socialista con la queja de que «al señor Rubio se le otorgó la condición de investigado en el año 2019, y durante más de un año se ha estado llevando una instrucción a sus espaldas hasta que se produjo su detención y tuvo conocimiento de la existencia de la causa. Luego, se retrasó su condición de parte en el procedimiento penal pese a que se le consideraba en un estado procesal que correlativamente imponía considerarlo como sujeto de derechos, que primero fue retrasado artificiosamente, y tras ello injustificadamente limitado quedando huérfano de toda protección constitucional».