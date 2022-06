"La vicepresidenta sabe perfectamente qué es lo mejor para el gobierno de coalición"

La curtida abogada alicantina cumple un mes como síndica socialista en las Corts tras casi cuatro años como consellera de Sanidad. El president echó mano de la experiencia de Barceló para asegurarse un final parlamentario de legislatura sin sobresaltos. Justo durante la entrevista se conoce la imputación de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra.

¿Duerme mejor ahora que ha dejado la conselleria?

Empecé a recuperar cierto sosiego hace seis o siete meses cuando la evolución de la pandemia nos llevó a salir de la crisis sanitaria y recuperé la paz. La verdad es que se ha pasado mal. Hemos sufrido, hemos pensado mucho en las personas que estaban solas, en los hospitales y que no se han podido despedir, las que han visto frenados sus proyectos vitales.

Ahora le toca hacer política en un momento clave para el Botànic ¿Siente que ha comenzado ya una larga precampaña?

Parece que se ha adelantado la precampaña. Ocurre cada cuatro años pero ahora la polarización puede que la haya adelantado, hay mucho interés en confrontar desde la oposición. Pero estamos centrados en la gestión y en las Corts en dar apoyo al Consell.

¿Cómo es la relación con los socios? Da la sensación a veces de que cada uno va por libre.

Es normal que en un gobierno de tres partidos tengamos nuestros matices, yo no hablaría de discrepancias, y para eso está el diálogo. Las síndicas hablamos muchísimo para poder matizar esas pequeñas diferencias que puedan existir y trabajar conjuntamente.

¿El gobierno y el pacto está suficientemente cohesionado?

Creo que sí y que se sobrevaloran o cotizan al alza las discrepancias, pero el Botànic está cohesionado y va a durar muchos años. Las elecciones de 2023 serán un paréntesis en todo lo que está por venir en una autonomía que ha remontado la etapa complicada que dejó el PP. Ahora somos un destino preferente para la inversión y la actividad económica, se ha visto con la gigafactoría de Sagunt. Y todo ese mejora la vida de la gente. El president Puig ha abierto espacios de diálogo y ha demostrado que lo es de todos los valencianos y de ahí los consensos.

Se acaba de conocer la imputación de la vicepresidenta. ¿Teme un desgaste del Botànic?

El Botànic está centrado en consolidar la recuperación económica y social. Somos muy respetuosos con la Justicia, con los tiempos pero también con las explicaciones que ha dado en sede parlamentaria y en ruedas de prensa.

¿Cree que Oltra debería aplicarse alguna línea roja después de conocerse la imputación?

La vicepresidenta sabe perfectamente qué es lo mejor para el gobierno de coalición.

¿Y qué es lo mejor?

Me ciño a lo que he contestado.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, dijo en València que la deuda valenciana es por la mala gestión del Botànic.

Lo que me extrañó es que el PP no saliera a defender a la Comunitat Valenciana, porque tenemos una deuda histórica que arrastramos desde el principio del autogobierno y Ayuso no puede dar lecciones a quienes gestionamos mejor la economía. No tenemos casos de corrupción, ninguno con el Botànic, cuando hace 15 años solo se proyectaba la imagen de los fiascos de los grandes eventos y de la corrupción sistémica.

¿Tiene alguna esperanza de que se reforme el modelo de financiación esta legislatura?

No sé si se reformará, pero sí que para nosotros es irrenunciable y lo hemos trasladado. Ha habido un salto cualitativo. El president Puig ha logrado poner en la agenda que los ciudadanos valencianos tienen un problema de financiación y también el mismo derecho a los servicios públicos de calidad que cualquier otra autonomía, se ha conseguido la unidad de partidos y agentes sociales y esto es un aval para que el Gobierno, que ya ha dado algún paso, termine de concretarlo después de las alegaciones de los expertos.

Hay un problema añadido, el de la infraejecución. Se nos presupuesta sobre la media pero se ejecuta muy por debajo. ¿Cumple el Gobierno de Sánchez?

El problema de la falta de ejecución de parte del presupuesto del Estado, que por cierto ha sido el mayor en muchos años y eso es un logro del Gobierno de Pedro Sánchez, que sí ha respondido. Que se haya ejecutado menos tiene que ver con infraestructuras que tienen trámites administrativos complejos lo que alarga esas inversiones y se necesitan varios ejercicios. Pero lo importante es que se reconozcan las inversiones.

Se habla de usted en un papel principal en las próximas elecciones como candidata en Alicante...

Una de las cosas que me ha enseñado la pandemia es a gestionar el momento y lo inmediato. Estoy centrada en las Corts. Lo futurible no está en mi pensamientos.